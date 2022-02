La compañía Diafi, especializada en publicidad Out Of Home (OOH) fue reconocida como la “Mejor agencia OOH 2021” por el Festival Iberoamericano de Creatividad y Estrategia, que analiza la reputación de las agencias independientes de la industria publicitaria en más de 90 festivales locales, regionales y mundiales, como LIA, Effie, Épica, Andy Awards, D&AD, New York Festivals, Clio Awards, entre otros.

Es en este contexto donde Top Fice ratificó a Diafi como la agencia de publicidad más destacada de América Latina, gracias a su innovación, tecnología y creatividad para impactar al público a través de sus campañas publicitarias, colocándola como una de las mejores empresas de comunicaciones del 2021.

“En la tercera edición del ranking total global de agencias TOPFICE, confirmamos que Diafi es la Agencia OOH/MÉXICO. Este es el resultado de una investigación realizada sobre las figuraciones que tuvieron las agencias de comunicaciones de América y Europa en los principales festivales y premiaciones locales en el año 2021”, informó Top FICE.

Cabe mencionar que en 2020, Diafi logró hacerse con las medallas de oro y plata, respectivamente, en la categoría de marketing promocional, así como con la medalla de oro en la de Innovación.

Este año la agencia mexicana se consolidó como una de las más creativas del país y de toda la región, poniendo en alto el nombre de México.

Por tercer año consecutivo, Top FICE reconoce el desempeño de agencias creativas de Centroamérica y el Caribe en las ramas de diseño, productoras, digitales, agencias In house, agencias de medios, compañías de OOH, agencias BTL/ Promo, branding, agencias de Relaciones Públicas entre otras.

Diafi es una empresa líder de publicidad en todo el país, cuyo objetivo es brindar excelente servicio con precios accesibles que se ajusten a las necesidades de sus clientes, ofreciendo los mejores medios publicitarios a nivel nacional.