Compañía Internacional de Radio y Televisión, S.A. no pudo acreditar un abono de 500 millones de pesos para mantener al aire su única señal de televisión abierta que tenía en el país y por ello el canal 10.1 digital con cobertura en la Ciudad de México se apagó.

La frecuencia ha regresado ahora a poder del Estado y no se conoce cuándo volverá a encenderse, si es que algún otro concesionario se interesa un día en operar esa señal, pero adjudicándosela primero a través de un proceso de licitación pública.

Y para que ese escenario ocurra, las empresas primero deben presentar sus manifestaciones formales de interés por el canal ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), autoridad que si juzga procedente las peticiones y no ha entregado todavía la señal para un uso de televisión pública, procederá entonces a inscribir la disponibilidad del canal en su Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, y perfilar después un concurso de licitación comercial.

Por el estado de la economía mexicana —el PIB del país crecería 1.72% en 2022—, se advierte complicado que existan interesados en regresar al aire al canal 10.1 digital, porque fue precisamente el argumento de una baja en la inversión publicitaria el que utilizó el concesionario Compañía Internacional de Radio y Televisión para negociar y pedir dos plazos de prórrogas al IFT hasta reunir los 501 millones 597,721 pesos que se le solicitaron en 2021 para mantener la operación del canal durante veinte años, hasta el miércoles 1 de enero del año 2042.

La empresa concesionaria tuvo en noviembre y diciembre de 2021 y luego hasta marzo de 2022 como plazos últimos para demostrar la acreditación de esa contraprestación para retener su canal —la señal seguía al aire aun cuando su concesión venció en diciembre—, pero el pasado viernes 6 de mayo el canal 10.1 se apagó definitivamente y entonces los contenidos de un tercer concesionario que utilizaban ese mismo canal terminaron por salir del aire, desatando posiblemente conflictos contractuales entre ambas partes después de dos años de relación comercial en televisión abierta.

La audiencia del canal 10.1 —tuvo un promedio de 40,000 televidentes en el primer semestre del 2021—, no fue suficiente para atraer anunciantes relevantes y captar ingresos, que sumado al bajón de la inversión publicitaria en televisión en los últimos años, están entre los motivos por los que ese concesionario perdió su canal. Un informe del año 2002 de la empresa de telecomunicaciones Telefónica citaba que la inversión publicitaria en la televisión mexicana era de 2,700 millones de dólares para ese año. Para el 2020, ese tipo de inversión se desplomó hasta los 39,900 millones de pesos o 2,000 millones de dólares, al tipo de cambio de ese año, por la atracción que genera Internet en los anunciantes, según el estudio Global Entertainment & Media Outlook 2021–2025 de PwC México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones confirmó a El Economista el retorno de la señal de espectro del canal 10.1 digital al Estado:

El título de concesión para la prestación del servicio de televisión radiodifundida otorgado a Compañía Internacional de Radio y Televisión S.A. concluyó su vigencia. La prórroga de vigencia autorizada por el IFT no pudo ser concretada al no haberse realizado el pago de la contraprestación correspondiente. Al no cumplirse las condiciones establecidas, la prórroga otorgada no surtió efectos y la frecuencia se revirtió a favor de la Nación”.