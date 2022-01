Hace seis meses el gobierno de Estados Unidos pidió a México revisar el caso de negación de derechos laborales a los trabajadores de la fábrica Tridonex -empresa de autopartes y frenos, en Matamoros, Tamaulipas-, bajo el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC; pero quienes promovieron la queja afirman que “no ha servido de nada”.

En entrevista con El Economista, la diputada Susana Prieto Terrazas, quien ha estado inmersa en este tema, explicó que, a pesar de que México no admitió la queja por haberse presentado antes del primero de julio, fecha en la que entró en vigor el T-MEC, tampoco ha contribuido a que se respeten los derechos laborales de los trabajadores.

Entre otras razones por las que no tuve fuerza, ni contundencia esta queja que derivó en un acuerdo, solo entre el gobierno americano y Tridonex, estriba en que “uno de los impulsores, que sí estaba interesado en defender los derechos de los trabajadores, Richard Trumka, presidente de AFL-CIO, falleció y al parecer no hay quien dé continuidad a su proyecto para el bienestar de los trabajadores en este tratado comercial tripartita entre México, Estados Unidos y Canadá”, detalla la abogada y activista laboral.

Cabe recordar que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y Tridonex, una subsidiaria de Cardone Industries, anunciaron el pasado mes de agosto que firmaron un acuerdo de siete puntos, en los que se incluye una indemnización.

“La única ventaja que tuvo interponer una queja en el marco del T-MEC por violaciones a la libertad y democratización sindical en contra de los trabajadores de Tridonex, fue sentar el precedente de que se pueden interponer demandas; pero pues si Estados Unidos es el país de las demandas eso no es ninguna novedad. Se interpuso la queja, pero para lo único que nos sirvió fue para darnos cuenta de que el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica no tenía ninguna intención real de que la libertad y democratización sindical de los trabajadores mexicanos”, apuntó Prieto Terrazas.

En septiembre se cumplió el plazo sin resultados

Armar un expediente, acudir a las instancias adecuadas para que dieran seguimiento a la negación de los derechos laborales fue complicado y lo sigue siendo, pues la también secretaria de la Comisión Laboral de la Cámara de Diputados explica que no se ha permitido la organización de los trabajadores para elegir a sus representantes sindicales, y por el contrario se han eliminado todo de prestaciones para quienes quieren un cambio.

“La empresa no ha reconocido los derechos laborales de los trabajadores en Tridonex, no sólo no ha dejado entrar a los representantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032 a la planta de Tridonex a presentar su oferta sindical al interior de la planta, sino que además, ellos les dieron una carta y les dijeron que son libres de votar por cualquier sindicato, pero a la vez los reprime el actual sindicato encabezado por Jesús Mendoza Reyes”.

En cuanto al papel que han jugado las autoridades laborales, Susana Prieto relata que, “lo único es que el próximo 13 de Enero a las 9:30 de la mañana la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, admitió la competencia para conocer la demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo de Tridonex que la que están peleando el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20-32” contra el Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora en Matamoros Tamaulipas, entonces eso es lo único que la autoridad del trabajo pudimos lograr que se hiciera”.