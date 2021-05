Si no has escuchado hablar del blockchain quizá no eres de este planeta porque es una de las tecnologías que más se utilizan hoy en día y que se hizo famosa al ser la tecnología que está detrás del bitcoin.

Pero, más allá del bitcoin puede ayudar a cualquier tipo de empresa, como las webs de apuestas deportivas en William Hill y todo tipo de webs. En las de apuestas, por ejemplo, permite el uso del pago con criptomonedas que cada vez está más en auge, habilitando un sistema de confianza para que los usuarios utilicen sus webs, además de seguridad y completo anonimato para los usuarios.

Pero más allá de este sector, lo cierto es que la tecnología blockchain está revolucionando Internet y puede ser muy beneficiosa para todo tipo de empresas. Si tienes un negocio y quieres que el blockchain sea uno de los motores de tu empresa, a continuación te presentamos algunas de las ventajas de las que puedes beneficiarte con su uso.

Seguridad en las transacciones financieras

Esta es una de las principales ventajas de la tecnología blockchain, ya que permite que las transacciones financieras entre dos usuarios, sean seguras, confiables e irreversibles. Esto lo que conlleva es que no tengan que existir intermediarios para que las relaciones financieras sean de confianza, permitiendo un ahorro de costes.

Los datos no se pueden falsificar

Otra de estas grandes ventajas que puede aportar el blockchain a tu negocio es que, cuando los datos de las transacciones financieras se han volcado, estos serán imposibles de falsificar y, a su vez, no se pueden borrar.

Información nunca se pierde

Imagina que la Red se cayera, gracias al blockchain, la información o el servicio no se perderá sino que seguirá funcionando. Es decir, solo sería necesario que uno de los nodos del blockchain no se cayera.

Anonimato para los usuarios

Cada vez más, los usuarios de Internet buscan el anonimato. Sobre todo, hay sectores en los que el usuario quiere permanecer totalmente anónimo. Esto es algo posible si tu negocio implementa el blockchain en su web. Si permites a tus usuarios, por ejemplo, utilizar criptomonedas, los datos bancarios no incluirán el tipo de web en el que tus usuarios han adquirido un bien o un servicio.

Menor coste

Para tu negocio, implementar la tecnología blockchain tendrá un menor coste para tu compañía. Esto es debido a que es una tecnología barata, ya que reduce el proceso de sobrecarga, al eliminar intermediarios y también ofrece la posibilidad de agilizar comunicaciones y procesos.

Velocidad

Otra de las ventajas del uso de la tecnología blockchain es la ausencia de una autoridad central o intermediarios, como antes hemos comentado, hace que toda la información esté siempre al alcance de todos los participantes de Internet al momento. Esto lo que provoca es una simplificación del proceso de transmisión de datos y esto, a su vez, provoca que los datos se transmitan a una mayor velocidad y también se gestionen más rápidamente. Dos características que hacen que cualquier tipo de empresa pueda actuar de forma muy rápida.

En los últimos tiempos, la tecnología del blockchain (en auge tras la irrupción del Bitcoin) ha supuesto una disrupción tecnológica muy importante para todo tipo de sectores. Sobre todo, gracias a la evolución de software y dispositivos, es posible vincular las transacciones a través de un sistema de distribución a nivel global.

Eso sí, aún existen algunos desafíos, en lo que a seguridad, legalidad, adaptabilidad, gestión privacidad y propiedad intelectual se refiere. Pero las empresas se irán preparando para poder luchar contra estos desafíos y hacer del blockchain la tecnología del futuro.