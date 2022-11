¿Qué tal Houston VIP para tus vacaciones de fin de año?

Vívelas a tu Gusto

Las vacaciones de fin de año están a la vuelta de esquina, y si aún no has decido a dónde viajar, te invitamos a que eches un vistazo a Houston y veas por qué es un destino que no debería faltar en tu plan para las próximas vacaciones. Si eres de los que prefieren viajar con el lujo en mente, o simplemente quieres tener una experiencia sofisticada para una ocasión especial, en Houston encontrarás ese lujo discreto y a la vez reconfortante para crear unos recuerdos inolvidables. ¡Hay de todo y para todos en esta metrópolis de vibra global!

En las vacaciones de fin de año, seguramente querrás disfrutar experiencias únicas en un ambiente de Navidad, hacer compras de regalos originales y memorables para toda la familia, complacer tu paladar degustando platos deliciosos, asistir a algún espectáculo o concierto, hacer que el presupuesto te rinda al máximo y, además, en todo momento sentirte como un verdadero VIP. En Houston, la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos y una de mayor diversidad étnica en el país, ¡todo esto es posible!

Alojamiento VIP

Para lograr tus objetivos, comienza a planificar buscando en los hoteles de Houston paquetes y ofertas que se adaptan a tus gustos y personalidad. Cada hotel asigna un número limitado de habitaciones para sus paquetes especiales con detalles de VIP. Por esto, es aconsejable reservar tu alojamiento con antelación.

Si te gusta el teatro y los conciertos, revisa el paquete Houston Theatre Package en The Magnolia Hotel ubicado en el centro de Houston (válido hasta el 31 de enero). Para los amantes del shopping, The Westin Oaks at the Galleria (adyacente al centro comercial The Galleria) tiene el paquete Shop & Stay This Holiday (válido hasta el 31 de diciembre), que te permite obtener una tarjeta de regalo de $50 por cada noche para tus compras en The Galleria, además del WiFi y valet parking.

Para parejas, The Westin at The Woodlands tiene el paquete Romantic Waterway Getaway que incluye crédito de $75 en alimentos y bebidas para una cena romántica en el restaurante Sorriso y una botella de vino espumoso o sidra espumosa de bienvenida. Otra opción es el paquete Kiss & Tell en el Hotel ICON, uno de los hoteles boutique más románticos de la ciudad. Deleita a tu media naranja con una docena de rosas. Disfruten juntos una botella de champán y fresas cubiertas de chocolate. Relájense a la mañana siguiente con una salida tardía a las 2 p.m., después de disfrutar un delicioso desayuno para dos en el aclamado restaurante LINE & LARIAT del hotel. Servicio de valet incluido.

Echa también un vistazo al paquete Sweeten Your Stay en el emblemático Hilton Americas-Houston, frente al Centro de Convenciones George R. Brown, que incluye un crédito de $50 diariamente para cualquiera de los tres restaurantes, para bebidas, o para consentirte en el Skyline Spa. Válido hasta el 31 de diciembre.

Ambiente Festivo que Inspira

Tus vacaciones de fin de año no son imaginables sin luces navideñas en sus innumerables opciones de diseño y expresión. En Houston, tradicionalmente a partir de la tercera semana de noviembre muchas atracciones, plazas, centros comerciales y parques se llenan de luces durante la época festiva trayendo alegría y diversión sin igual a las personas de todas las edades.

Comienza a explorar el ambiente festivo con las actividades del programa City Lights en el distrito de entretenimiento Avenida Houston en el Downtown. Habrá varios eventos especiales, incluyendo la exhibición anual de los árboles de Navidad decorados por importantes diseñadores de Houston, Deck the Trees, organizada por el Alley Theatre (desde el 18 de noviembre).

El 24 de noviembre asiste a Uptown Holiday LIghting (Encendido de luces en el Uptown). Ese día se iluminan 300 árboles navideños de 20 pies (6 metros) de altura, que se alinean en Post Oak Boulevard, desde West Loop hasta Richmond Avenue.

Visita también el show de luces Lightscape en el Jardín Botánico de Houston o Zoo Lights en el Zoológico de Houston. Si te gusta la exploración del espacio cósmico, Galaxy Lights en el Centro Espacial de Houston (desde el 12 de noviembre), el más interactivo y tecnológicamente avanzado show de luces de Texas, es para ti. En el Magical Winter Lights 2022, festival de luces y faroles chinos en el Houston Raceway Park, verás más de 100 elaboradas escenas y combinaciones de faroles en varias secciones temáticas fascinantes.

Shopping

Reconocida como la capital de moda y estilo en el Sur de país, Houston es un paraíso para los amantes del shopping y un gran mosaico de estilos. Siempre encontrarás lo que has planificado comprar y unas cuantas veces no podrás resistir el poder adquirir algo extra, seducido por la belleza, el estilo o el precio del artículo.

Con más de una docena de centros comerciales, la variedad de opciones para comprar es inmensa, desde conocidos almacenes por departamentos, boutiques de diseñador y tiendas de lujo hasta las populares tiendas de outlet.

Si vienes en noviembre, no dejes de visitar el tradicional Nutcracker Market de Houston Ballet (10-13 de noviembre) en el NRG Center. Encontrarás más de 270 comerciantes de todo el país que exhibirán colecciones de artículos navideños únicos, comida gourmet, ropa, joyas, accesorios, decoración del hogar, regalos, juguetes y más. Para una experiencia VIP en este evento, asiste al desfile de moda y almuerzo de Saks Fifth Avenue (10 de noviembre) o, al día siguiente, de Macy's.

Visita The Galleria, el centro comercial más grande de Texas, con más de 400 tiendas, de las cuales 70 son exclusivas de Houston. The Galleria alberga establecimientos de grandes marcas y diseñadores famosos, incluyendo a Louis Vuitton, Jimmy Choo, Giorgio Armani, CELINE, Alexander McQueen, Chanel, Gucci, Christian Louboutin, Ralph Lauren y Fendi, entre muchos otros. También están tiendas por departamentos como Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Nordstrom y Macy's.

Además, The Galleria tiene dos hoteles, una pista de patinaje sobre hielo y 60 restaurantes y otros establecimientos para comer. El gigantesco árbol de Navidad que verás en The Galleria en la época decembrina es todo un espectáculo.

Otra opción para ir de compras de lujo y cenar es River Oaks District, uno de los lugares más nuevos y populares de Houston.

Sabores de lujo

Con más de 10 mil restaurantes que representan la cocina de unos 70 países y regiones, Houston se ha convertido en una verdadera capital gastronómica del país. Visita el lujoso Vic & Anthony's Steakhouse, un restaurante especializado en carnes, ubicado en el centro, que cuenta con un galardonado menú en el que figuran los mejores mariscos y carne de primera, además de una distinguida carta de vinos con más de 1.000 selecciones.

En el Marriott Marquis Houston, también en el Downtown, te espera Xochi del galardonado chef Hugo Ortega y H Town Restaurant Group. Aquí tendrás una exquisita experiencia culinaria que celebra la riqueza indígena de Oaxaca y otras regiones de México.

En el restaurante Kiran's de la chef Kiran Verma, quien es reconocida como la "madrina de la alta cocina de la India", encontrarás exóticos sabores y un ambiente que brinda la hospitalidad india con la sofisticación francesa y la informalidad estadounidense.

Qué hacer con los niños

Además de ver los shows de luces, llévalos a patinar sobre hielo en el parque Discovery Green, donde todas las semanas hay eventos temáticos. Para una experiencia navideña perfecta para toda la familia, vayan juntos a ver el majestuoso y mágico ballet El Cascanueces. Houston Ballet lo estará presentando en fechas selectas del 25 de noviembre al 24 de diciembre en el Wortham Theater.

A los niños seguramente les encantará ver A Christmas Carol (Cuento de Navidad) en Alley Theatre (noviembre 18-diciembre 30), obra Inspirada en la novela original de Charles Dickens.

El fin de semana del Día de Acción de Gracias (noviembre 25-27), deléitate con toda la familia viendo Fantasía de Walt Disney. Impresionantes animaciones llenarán la pantalla gigante en Jones Hall, y la Orquesta Sinfónica de Houston dará vida a la banda sonora, incluyendo favoritos como la Suite de El Cascanueces de Chaikovsky y, por supuesto, la música de El aprendiz de brujo.

Entretenimiento VIP

Si te gustan los conciertos, un lugar imperdible a visitar es el nuevo 713 Music Hall en el centro de Houston, manejado por el gigante de la industria de entretenimiento Live Nation. Tienen conciertos durante todo el año. Los géneros varían, pero el ambiente y la calidad acústica que se logra con lo último en tecnología te sorprenderán gratamente. Sus palcos VIP, que fueron concebidos tomando en cuenta lo mejor de las salas de conciertos en todo el mundo, ofrecen una experiencia de concierto única.

En el mosaico de culturas, estilos y sabores de Houston, seguramente podrás encontrar las experiencias VIP en todos los segmentos del sector de hospitalidad, como ya lo han hecho millones de visitantes que vienen a la ciudad todos los años. Explora más y siente la vibra global de Houston.