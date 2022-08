Prevén más sobrecostos en Dos Bocas por inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el costo de la refinería Olmeca ubicada en Paraíso, Tabasco, cerca del puerto de Dos Bocas sí será mayor al presupuestado, debido a que en un principio no se contempló el precio de varios equipos necesarios para el funcionamiento de la obra.

“Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto. Por ejemplo, no incluido el gasoducto y eso se incluyó”, dijo el primer mandatario en su conferencia de Palacio Nacional, luego de asegurar que los sobre costos no se deben a actos de corrupción, “tienen que estar tranquilos de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, que no hay corrupción. No es el tiempo de antes, Rocío Nahle es una mujer integra y honesta”.

La refinería Olmeca, que lleva un avance menor a 50%, según afirmaron trabajadores de firmas contratistas en la zona, tendría entonces un sobrecosto de 98% comparado con el compromiso original, gasto al que llegará si se añaden los 6,671 millones de dólares que se acordó solicitar al gobierno en el Consejo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A decir de Gonzalo Monroy, fundador de la consultora energética GMEC, finalmente hay sobre costos en equipos de los cuales una fracción ya está pagada pero otra se ajustará a la inflación, a la volatilidad del peso frente al dólar y a otros ajustes en logística para su arribo al sitio.

Monroy explicó a El Economista que la refinería no podrá arrancar en diciembre porque es un proceso que si no está integrado en su totalidad no producirá ningún combustible.

“Para el armado, construcción y puesta en marcha falta mucho”, aseveró, "y el aumento se refiere únicamente a los costos reconocidos, porque hay muchos otros que están asumiendo los gobiernos locales, como los caminos necesarios para el transporte por parte del Ayuntamiento de Paraíso y el Estado de Tabasco, y lo necesario para el puerto de Dos Bocas que asume y no reporta como costo de la refinería la administración portuaria".

A la vez, trabajadores refirieron que todavía no están en el sitio todos los equipos críticos y que una de las obras para montaje de una planta catalítica sufrió un incidente y se tuvo que desmontar y volver a colocar, lo que pdo provocar el doble o triple de trabajo.

Incluso aseguran que después de la inauguración de la llamada primera fase que fue la obra civil en la que participó el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajó el ritmo de trabajo y se observa menos movimiento en la planta y en Paraíso, Tabasco.

Con la mayoría de los equipos en el sitio, las obras alternas y la obra civil terminada, la refinería Olmeca costaría todavía 6,671 millones de dólares adicionales, con lo que llegaría a un costo total de 15,589 millones de dólares, que es 98% más de los 8,000 millones de dólares que comprometió el gobierno federal cuando anunció su construcción hace cuatro años.

Cabe recordar que el consejo de administración de Petróleos Mexicanos aprobó con voto mayoritario pero no unánime, una solicitud al Gobierno 5,618 millones de dólares para continuar únicamente con la conexión de las plantas de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, además de 853 millones de dólares para la puesta en operación de esta mega obra.

