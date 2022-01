Este lunes el voto directo de los trabajadores petroleros —vía electrónica— será el único que decida el futuro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), al elegir al secretario general, cartera que lleva dos años sin ser ocupada, y que “si son 20,000, o 50,000 los trabajadores que votan, o llegan los 100,000, serán quienes decidan quién será su dirigente”.

En entrevista, Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral, expuso que “el derecho a votar no te obliga a votar, el hecho de no votar, no te genera derecho a cuestionar la elección que sí se hizo. Ahora, aquí el tema más complicado, lo vería yo si es que el saldo es de un sindicato de baja representatividad, que más de lo 50% no voten, pues habla de una baja representatividad”.

En ese sentido, sostuvo que el riesgo que se corre con un ganador que tiene poca representación, es que “le costará mucho legitimarse”; en un sindicato que viene de una tradición corrupta, pero con vida sindical.

Además, sostuvo, que de los 25 candidatos que se registraron en la convocatoria, existe la duda respecto a si verdaderamente cuentan con el 30% del reconocimiento de los trabajadores para demandar la titularidad del contrato, “de eso no se ha hablado”, sentenció.

Sólo dos candidatos con posibilidades

La presentación de los candidatos en la conferencia de las mañanas en Palacio Nacional, demostró que sólo hay dos perfiles que realmente están compitiendo, el actual Tesorero del Sindicato Petrolero, Ricardo Aldana, y la senadora por Campeche de Morena, Cecilia Sánchez.

“Aunque hay muchas dudas, porque la senadora no se ha visto que cuente con gran estructura, sólo de sus secciones, lo que pone en duda que sea una candidata capaz de convencer a los casi 100,000 trabajadores de Pemex”, dijo.

La jornada electoral comprende 452 Centros de Trabajo, de los cuales, en 93 Centros de Trabajo existirá cobertura celular sin restricción del uso de dispositivos móviles en el interior de las Instalaciones; 270 Instalaciones Terrestres diversas, se permitirá el acceso escalonado del Personal a las Áreas Administrativas para ejercer el voto por teléfono celular o computadora.

Además en 17 Remolcadores y 1 Lancha de Pasajeros, la Tripulación podrá emitir su voto en tierra antes de embarcarse o al desembarcar; en 29 Plataformas de Perforación y en el Barco FSO se podrá votar mediante un Equipo de Cómputo por sitio y en 22 Complejos Marinos de Producción, se habilitarán 54 equipos de Cómputo para que el Personal emita su voto.