Un nuevo operador de contenidos bajo demanda inicia en marzo sus operaciones en México con 24 canales de películas, deportes, viajes, cocina, anime y series clásicas. Se trata de Pluto TV, un OTT del tipo “A-VOD” porque su modelo de negocio está basado en la publicidad y es gratuito para el consumidor; por eso es una propuesta de mayor semejanza a Hulu o Tubi y considerado un complemento e incluso un sustituto de los operadores de cable que un mero competidor de Netflix.

Pluto TV es un OTT líder en Estados Unidos con 270 canales —promete 80 canales para México al cierre de 2020— y más de 20 millones de suscripciones únicas. ViacomCBS Inc, su controlador, ha decidido traerlo a la América Latina de habla española en marzo y entre octubre y diciembre para Brasil, apenas meses antes de que Disney+ haga su irrupción aquí luego de conseguir la maravillosa cuota de 29 millones de usuarios en Estados Unidos a tres meses de su lanzamiento allí.

El primer interés de Viacom con Pluto TV en México estaría en darle salida a sus contenidos a través de un nuevo canal de distribución y plataformas con las que el consumidor está más familiarizado y porque, a parecer de observadores del sector de telecomunicaciones, ViacomCBS busca otras alternativas de conexión con el usuario ante las complicaciones que la TV de paga enfrenta para crecer en suscriptores y agregar mayor valor a sus ofertas, y también ante los hábitos de generaciones de consumidores que son móviles y que se comunican desde aplicaciones digitales.

Como mero ejemplo, en México el sistema satelital Sky decreció entre 2016 y 2018 un 4.85% su base neta de clientes; 1.32% sus ganancias netas y 0.30% sus ventas netas. Televisa, dueña del 51% de Sky, todavía no reporta el dato general de ese negocio para el ejercicio de 2019. Y todo el sector de la TV de paga por cable y por satélite encareció en doble digito sus paquetes por un criterio de aumento de precios en los insumos de video, por lo que tuvo que agregar otros servicios como telefonía o Internet para no perder clientes.

Las acciones tomadas por Izzi Telecom, Dish o Megacable entre 2018 y 2019 son prueba de ello. Mientras, los OTT cerraron septiembre de 2019, de acuerdo con Dataxis en su último reporte disponible, con una cuota de 10 millones de cuentas únicas en México, un 15.17% más que un año antes.

Viacom es uno de los principales generadores de contenido en el mundo. Paramount Pictures, MTV Networks y Nickelodeon, muy conocidos por el consumidor, hacen parte de su cartera de contenidos y estarán disponibles en México.

Especialistas coinciden en que, en lo que puede considerarse una primera fase, Viacom experimentará con Pluto TV cómo fidelizar clientes a través de un modelo de negocio financiado en la transmisión de publicidad:

“La lógica de estos emprendimientos es apuntalarse con material valioso pero que ya no interesa a los jugadores enfocados en modelos de paga y conforme los principales OTT de paga se enfocan en las producciones originales, queda material no tan viejo en el camino para fortalecer las bibliotecas de los gratuitos (…) Al ser servicios gratuitos, no necesitan aliarse con operadores que les solucionen la gestión de cobranza. Necesitan visibilidad y, en ese caso, es de esperar que Viacom use sus canales lineales para promocionar a Pluto TV”, consideró Carlos Blanco, analista en la firma de consultoría Dataxis.

“Pluto TV, en un principio, viene a incrementar la competencia en estos mercados y después se vería contra quién quiere competir con la oferta de contenidos definidos que trae (…) Tal vez la forma en que Pluto TV muestre la publicidad va a ser una condicionante para la competencia: cuánto es la publicidad, cuándo aparece la publicidad y qué tipo de publicidad es y así veremos si este modelo de negocio es un ensayo de cara a una posterior evolución del servicio”, acompañó Juan Gnius, analista en Telracom.

Así como Pluto TV pudiera parecer más una alternativa a los cableros, porque éstos también se financian con publicidad, no generan todo su contenido y mucho de ello son series clásicas, este OTT también es más un competidor de YouTube que de Netflix. De hecho, existe el antecedente de 2007-2010 en que Viacom presentó 100,000 solicitudes a YouTube de retiro de retiro de sus contenidos que aparecían en canales de esa plataforma.

Y con el músculo de ViacomCBS, no sería extraño que en algún momento Pluto TV busque ofrecer televisión en vivo como Tubi —que recientemente se alió con TV Azteca— o emule a Facebook con las transmisiones deportivas, como ocurrió con las transmisiones de la Copa Libertadores, planteó Gnius, de Telracom.

Pluto TV se asemeja a Roku y Plex; y con Hulu de Disney, Tubi y Vudu de Walmart o Peacock de NBC Universal. Pero busca, como todos los OTT, un lugar en el mercado en el que Netflix, con sus 6.79 millones de usuarios en México, recientemente se alió con Telmex para no perder su liderazgo en el país.

“Al momento, Pluto TV no parece ser un competidor de Netflix. Pluto TV se parece más a un operador de cable, aunque sin infraestructura y gratuito (…) En el fondo es más parecido a un cable que un OTT, aunque funcione como un OTT, y Pluto TV tiene la ventaja de que ya tiene mucho de los contenidos de nostalgia y no sale a competir en el mercado para generar ingresos con contenidos exclusivos”, dijo Enrique Carrier, de la consultora Carrier Asociados.

“Esto de Pluto también puede ser una estrategia de ViacomCBS de buscar otros canales, ante esas visiones de que en el mediano plazo el modelo de la TV de paga quedará cuestionado y entonces con esta plataforma tiene una manera de ir directo con sus consumidores con una aplicación y con una oferta muy atractiva para jóvenes o personas de edad media y no a través de una industria que pareciera estar en retroceso”.

Estos son los canales con los que Pluto TV iniciará operaciones en México: