El gobierno federal ha logrado que a través de la plataforma digital se constituya una micro, pequeña o mediana empresa cada hora, sin costos, turnos, citas, documentos y sin ventanillas, a las necesidades de un emprendedor en México.

En lo que va de un año se han creado 10,000 empresas con la implementación del portal que agiliza los trámites y apertura de negocios, destacó Rocío Ruiz, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía.

El esquema lo diseñó el gobierno federal entre diversas dependencias como Economía, Hacienda, IMSS, hicimos sólo para empresas cuyos ingresos anuales no pasen de cinco millones 500,000 pesos, con el objetivo de buscar competitividad a través de bajar el costo de operar una empresa.

En conferencia de prensa desde la Residencia Oficial de Los Pinos, Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de la República, destacó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales aportan siete de cada 10 empleos a nuestra economía. “El 70% son creados por ellos”.

La reforma regulatoria ha permitido que sin hacer mucho ruido se faciliten los trámites y que los emprendedores no encuentren obstáculos, abundó, de modo que constituir una empresa, obtener el Registro Federal de Contribuyentes, inscribirla en el Registro Público de Comercio o darla de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se pueda realizar desde tu empresa en línea.

La subsecretaria bautizó a esta reforma como la “joya de la corona” para emprender, pues “hemos trabajado en dar facilidades al que opera estos programas y solicita un nombre, o al que quiere consultar un registro; también, damos la certeza a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera de que esto es muchísimo más seguro, y podemos controlar mejor aquellas posibles desviaciones de la acción de una empresa”.

Ruiz mencionó que la plataforma ya fue reconocida como una de las mejores prácticas internacionales por la ONU, aunque sus resultados todavía no se reflejan en una mejora de la calificación que recibe México en cuanto apertura de negocios en diferentes rankings, en particular en el informe Doing Business del Banco Mundial (BM), porque explicó que en ellos sólo se toman en cuenta empresas de mayor tamaño que se constituyen como sociedades anónimas u otras figuras jurídicas.