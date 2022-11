Pesca sustentable en cadena de valor de Lýsi

La pesca forma parte intrínseca de la historia y herencia de Islandia. Desde el primer asentamiento, los pescadores islandeses han salido a desafiar los mares para traer las capturas al hogar. El pescado era no sólo una fuente de alimentación, sino que, además sirvió de base para la economía del país. El respeto por el océano y sus regalos están profundamente enraizados en su cultura, por ello la gestión responsable de los recursos marinos es de vital importancia para la nación.

Lýsi es una marca islandesa con más de 80 años de experiencia en los aceites de pescado y asegura que con la pesca sustentable buscan mantener las poblaciones con suficientes peces en el océano para las futuras generaciones, respetar los hábitats marinos y garantizar que las personas que dependen de la pesca puedan mantener sus medios de vida. Aunado a ello, Lýsi tiene una larga trayectoria en investigación y desarrollo, eficientando la producción con tecnología de punta con el objetivo de no desperdiciar ninguna parte del pescado, usándolo para diferentes líneas de producción. Por ello ha recibido múltiples certificaciones de corte internacional que no sólo avalan la alta calidad de sus productos, sino la sustentabilidad de la fuente de la materia prima, entre ellas, la certificación Friend of the Sea, Marine Stewardship Council y Good Manufacturing Practice de nivel farmacéutico.

“Lýsi es una empresa que está constantemente buscando el menor impacto ambiental posible. Para asegurar la protección y sustentabilidad del ecosistema, utilizamos solamente energía limpia: Hydro (75.5%) y Geotérmica (24.5%). Aparte de que la pesca es 100% sustentable, durante el procesamiento, elimina los contaminantes que se encuentran de forma natural en los aceites de pescado sin uso de químicos. Mediante la fuerte política medioambiental y de sustentabilidad, recientemente, Lýsi fue co-fundador de Pure North Recycling, una planta de reciclaje en Islandia. Esta empresa busca reciclar el plástico y convertirlo en materia prima para que pueda tener un nuevo uso. La innovadora forma de reciclar no utiliza ningún químico y usa únicamente energía limpia geotermal; esto hace que tenga 81% menos emisiones de carbono que otras plantas de reciclaje del mundo”, comentó Jessica Villarreal Karren, CEO de Lýsi.

A consideración de la vocera, uno los retos más grandes en el futuro será poder surtir la demanda de omega-3 EPA y DHA en el mundo debido al crecimiento acelerado de la población y que año con año se publican estudios nuevos en donde se encuentra un nuevo beneficio del omega-3 EPA y DHA o se confirman los que ya conocemos, la demanda del omega-3 EPA y DHA está creciendo. Hace 30 o 40 años se recomendaba el omega-3 EPA y DHA sólo para personas con enfermedades cardiovasculares, después se descubrió que es esencial para el desarrollo y funcionamiento neurológico. Esto llevo a que todas las fórmulas de bebé estuvieran adicionadas con omega-3. Así fueron conociéndose los beneficios, en el sistema inmune, para personas con enfermedades inflamatorias, artritis, autismo, etc., por lo que ahora, el omega-3 EPA y DHA es recomendado para toda la población general.

“Trabajando desde Islandia, desde un inicio pudimos ofrecer home office antes del 2020. Muchas mujeres de nuestro equipo son mamás jóvenes y me da muchísimo gusto ver como las mujeres nos podemos desarrollar profesionalmente y tener una familia a la vez. Encontrando lo que hoy en día valoran las personas, y siguiendo algunas prácticas laborales de Islandia, nos enorgullece poder ofrecer beneficios como vacaciones ilimitadas, horarios flexibles y lugar de trabajo flexible. ¡Podemos trabajar desde cualquier parte del mundo! Esta cultura que hemos creado en Lýsi México nos ha permitido encontrar a las mejores personas en el mercado laboral, y es con este excelente equipo que hemos podido tener resultados extraordinarios”, puntualizó Jessica Villarreal.