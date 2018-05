“Estamos entregando unas finanzas públicas con una trayectoria descendente de la deuda”, aseguró Alejandrina Salcedo, titular de la unidad de planeación económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al preguntarle si heredarán al siguiente gobierno unas finanzas públicas débiles como consideran diversos analistas y expertos sobre el tema.



En su primera conferencia de prensa como economista en jefe de la SHCP, comentó que si bien en el primer trimestre del último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, las finanzas públicas presentaron menores ingresos, mayor gasto y un aumento en el déficit, van encaminadas a cumplir con las metas fiscales del gobierno federal.



“El año pasado tuvimos una reducción importante en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFP)) -la medida más amplia de la deuda- y tenemos previsto que este año vuelva a presentar una reducción ya que tengamos un superávit primario”, acotó.



A su parecer, los resultados de las finanzas públicas en este primer trimestre, deben verse desde una perspectiva en la que no se contó en este año con el remanente de operación del Banco de México (Banxico).



“La comparación de los ingresos presupuestarios -que cayeron 18.9%- es un poco difícil de hacer porque el año pasado se registraron ingresos extraordinarios por el remanente de operación. Entonces, enfatizaría que en nuestras comparaciones no estamos considerando el remanente, son él tendríamos crecimientos reales”.



Por el lado del gasto, mencionó que fue mayor en 9.7% debido a que se tuvieron presiones por el rubro del gasto no programables, donde se incluyen las participaciones de estados y municipios y el costo financiero de la deuda



Recordó que el nivel en que se encuentra el SHRFSP como porcentaje del PIB permitió que las calificadoras más importantes mejoraran su perspectiva de Negativa a Estable.



Sobre el costo de las coberturas petroleras del 2018 respondió que ya se completó la contratación, pero que no podía dar información sobre el costo y el volumen de barriles asegurados.