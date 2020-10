La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó por mayoría, aunque con un voto en contra del comisionado Sergio Pimentel, que Petróleos Mexicanos (Pemex) implemente un nuevo plan de extracción con un método de recuperación secundaria de hidrocarburos en el campo Ku, dentro del activo Ku-Maloob-Zaap, el más grande del país.

Sin embargo, aceptó que se quema el 48% del gas que se produce en el campo, a pesar de que la estatal tiene la obligación de quemar un máximo de 2 por ciento.

Pero con este nuevo plan, Pemex invertirá 4,189 millones de dólares, aumentando en 84% las inversiones para este campo en los próximos 14 años. Hasta la fecha, Pemex ha ejecutado 456 millones de dólares de los 2,276 que le fueron aprobados en la última modificación para el plan de inversiones del campo Ku, en 2019.

Sin embargo, este plan incluye una reducción en las metas de producción de hidrocarburos de Ku, ya que se espera acumular una producción de aceite de 221 millones de barriles de crudo y 250,000 millones de pies cúbicos de gas, cuando el plan anterior proyectaba una recuperación de 262 millones de barriles de crudo y 280,000 millones de pies cúbicos de gas.

Con una extracción actual de 73,000 barriles diarios de crudo, que por sí mismo es casi 5% de la producción nacional, el campo Ku se explota desde 1981. Con el nuevo plan de aprovechamiento se incorporarán 28.8 millones de barriles de crudo que no tenía contemplados como reservas para la producción del campo.

Según el comisionado Néstor Martínez, este plan maximiza el valor de los hidrocarburos respecto al anterior, en que la inyección de nitrógeno permitió un alza y fue muy benéfica cuando comenzó a caer Cantarell. Pero el problema del gas es que cada vez se produce más nitrógeno, que es un gas inerte y le baja la capacidad calorífica al gas hidrocarburo. Hoy en día, el porcentaje de nitrógeno en el gas es de más de 47%, en este momento muy por encima de los 1,000 billones de unidades térmicas (BTU) con lo que se podría comercializar para estar dentro de la norma internacional y los estándares de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) junto con los centros procesadores de gas, que no permiten gas de calidad tan baja.

El nuevo plan prevé dotar de capacidades de compresión del gas e incluir actividades para reducir el nitrógeno, mientras que la CNH recomendó evaluar nuevas metodologías para la separación del nitrógeno, así como de reinyección de gas no aprovechado en otros campos cercanos, así como escenarios con cierres periódicos y selectivos en los pozos para mejorar los gradientes de presión.

Quema 48% del gas

Gracias a este proceso de filtración de nitrógeno es que el comisionado Sergio Pimentel votó en contra del plan, luego de que reveló la grave situación de incumplimiento en la que se encuentra Pemex en lo que respecta al aprovechamiento del gas natural, porque la meta vigente es de una quema de máximo 2% del gas, pero al estar tan contaminado, hoy queman 48% de este hidrocarburo y en los siguientes años bajará a 51% hasta llegar a 64% y luego cumplir finalmente la meta, pero hasta el 2031.

“Difiero en que este plan maximice el valor del hidrocarburo, estamos dejando que Pemex queme el gas, tiene nitrógeno, es muy caro limpiarlo, pero es una historia que data del 2014, hubo esfuerzos para que Pemex pagara una multa de 2,000 millones de pesos y supuestamente con infraestructura que ya estaba lista se debieron invertir más de 2,400 millones de dólares, cosa que no ocurrió y hoy nos dicen que no van a llegar a esta meta sino hasta el 2031”, expuso el comisionado Sergio Pimentel.

Pero el comisionado presidente, Rogelio Hernández Cázares, explicó que aunque lo deseable sería que se cumpliera con la meta de aprovechamiento de gas, no se evaluó lo que anteriormente se ha hecho sino la rentabilidad hacia el futuro del campo, porque esperar a que aproveche el gas al que se comprometió implicaría cerrar el campo y el país no puede correr ese riesgo.

La comisionada Alma América Porres pidió la aprobación del nuevo plan con una amonestación ya que no se puede cerrar el cuarto campo más importante del país, porque no cumplieron ni con la producción, ni con el aprovechamiento del gas, “no podemos no aprobarle un plan al cuarto campo más grande del país, pero tampoco se pueden ir tan limpiecitos, así de pásale, con un nuevo programa, quemando la mitad del gas porque está contaminado”.

La CNH tiene la atribución de revisar el cumplimiento de los planes de los operadores petroleros y se encuentra en un proceso de revisión del tema, en el análisis de lo que Pemex ha contestado respecto al cumplimiento de las metas, y en su momento se resolverá con lo que indica la Ley de Hidrocarburos en lo que se refiere a sanciones, indicó el representante del departamento jurídico del regulador.

Así, el comisionado Héctor Moreira explicó que la CNH está de acuerdo con el plan de desarrollo, pero no con la del plan de aprovechamiento de gas, y pidió iniciar un proceso de auditoría para revisar esta situación.