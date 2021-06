Tras calificar la reforma laboral como la más importante que se haya realizado en todos los tiempos en México, Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral, consideró que parte de los cambios que las organizaciones sindicales deben enfrentar se han retrasado debido a la pandemia de Covid-19, como es el caso de las modificaciones de los estatutos internos, cuyos plazos ya vencieron, pero que la autoridad laboral otorgó prórrogas.

Asimismo, recomendó a los sindicatos tener todo listo en el caso del cambio de las dirigencias, es decir de los Comités Ejecutivos, pues actualmente hay dirigencias sindicales que tienen seis meses o más vencidos, dado que se emitieron prórrogas, porque no se pueden realizar concentraciones para llevar a cabo un proceso de voto libre secreto directo de los trabajadores.

“Es importante, porque si no vamos a tener problemas para los cambios de toma de nota. Esto es que los sindicatos que no actualicen sus estatutos, se les va a hacer la observación y se les va a atrasar el tema de su elección de Comité Ejecutivo, porque la norma de ley es obligatoria, está sustentada además en un convenio internacional del T-MEC y a su vez apoyada en varios convenios internacionales, tanto el convenio 87 y 98 de la OIT”, argumentó Alcalde Justiniani en el evento virtual “La reforma laboral de 2019 y la gestión de los sindicatos”.

Alcalde Justiniani, destacó que hay una segunda obligación que tienen los sindicatos, se trata de la legitimación que señala el décimo primer transitorio de la Ley Federal del Trabajo; y que se trata de preguntarle a los trabajadores si están o no de acuerdo con el contrato colectivo que tienen.

“Si la mayoría dice que no, o no llevan a cabo la consulta, la consecuencia es que se declara nulo el contrato colectivo, y es un mecanismo que ayuda a terminar con los contratos de protección”, detalló.

Destacó que para la legitimación se dieron cuatro años; pero ya pasaron dos, “y tenemos que hacerlo todos, si no lo hacemos desaparecen los contratos colectivos. Para los sindicatos democráticos es un procedimiento sencillo porque no tendremos ninguna duda de que los trabajadores apoyarán el contrato colectivo que tienen”.

Alcalde Justiniani comentó que en otros lados no “ha habido problemas en una empresa automotriz, porque ciertamente en muchos lados va a ser motivo de conflicto porque los trabajadores o no están conformes con el contrato colectivo o no están conformes con el liderazgo y en el voto secreto no se puede distinguir si el trabajador votó en contra de una cosa o la otra, pero el hecho es que eso lleva a la cancelación del contrato colectivo y la oportunidad de que otro sindicato pueda entrar”.

Recordó que la Ley también se aplica para los trabajadores del Apartado B, es decir, todos los trabajadores burocráticos; es decir, que elijan a sus representantes por voto, libre, secreto y directo, “va a ser un cambio muy radical”.

A los cambios se suma la revisión contractual, “es importante porque las revisiones contractuales, todas van a tener que ser votadas por los trabajadores, si no se aprueban,o se prorroga o estalla la huelga o se reproducen las condiciones de trabajo. Hay una nueva realidad jurídica frente a las revisiones de contrato”.

Además de realizar un registro en la plataforma, tiene que concluir estas negociaciones 10 días antes de que termine el periodo porque se tienen que informar a la autoridad sobre esta negociación.

kg