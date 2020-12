Pampa Energía informó que vendió su participación en la eléctrica argentina Edenor a la Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos) e Integra Capital, de los empresarios Daniel Vila, Mauricio Filiberti y José Luis Manzano.

"No sé por qué todavía no vendí Edenor. Debo ser muy sentimentalista para seguir teniéndola", solía ironizar hasta no hace mucho Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

Comprada a mediados de 2005, la distribuidora eléctrica fue su gran golpe en el negocio energético.

Pero, también, inagotable fuente de sinsabores, entre aumentos concedidos y nunca reglamentados, o -después de años de espera- dados y vueltos a congelar.

Con el riesgo adicional, además, de la exposición -mediática y política- que significa un servicio público tan sensible como la electricidad, nunca exenta del fantasma de los cortes, sobre todo, en momentos críticos, como el verano.

A partir de hoy, Mindlin tendrá una duda existencial menos. Pampa Energía, su grupo de empresas energéticas, firmó el contrato de venta por la totalidad de su participación en Edenor.

Ese 51.8%, compuesto de acciones clase A de la empresa, ahora estará en manos de Daniel Eduardo Vila, Mauricio Filiberti, José Luis Manzano y "un grupo de fondos de inversión y compañías representados por estos últimos", según se lee en el comunicado con el que Pampa informó la operación.

Pampa acordó, sujeto a la aprobación de la asamblea de accionistas y del ente regulador, vender a los empresarios por 95 millones de dólares, explicó la compañía en un comunicado a Bolsa y Mercados de Argentina (BYMA).

"La venta de nuestra participación en Edenor forma parte de nuestro plan estratégico de inversiones, que tiene como objetivo continuar con la expansión de capacidad instalada para la generación de energía eléctrica y el desarrollo de reservas no convencionales de gas natural", sostuvo Pampa Energía en el comunicado.