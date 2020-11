Integrantes del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral acordaron impulsar la reforma en materia de subcontratación que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, pues consideran que la eliminación del outsourcing dará pie a mejorar las condiciones laborales al reconocer plenamente la relación laboral.

Durante su participación el Magistrado en materia laboral, Héctor Mercado, propuso cuatro aspectos que deben considerarse, como la incorporación de la denuncia anónima para que los trabajadores puedan señalar actos de abuso; la obligatoriedad para que el patrón informe al sindicato o a los trabajadores de la existencia de la subcontratación; generar de manera clara en la ley cómo se resolvería la problemática de una subcontratación que puede ser legal o ilegal, debe ser rápido; y definir claramente el término de responsabilidad solidaria.

En su turno, Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio, dijo que “la propuesta es apoyar la iniciativa de la presidencia para que salga tal y como está, esto sería un importante avance”.

Dijo que después de la reforma de 2012, “bajo la denominación de outsourcing se encubren un sinnúmero de esquemas modernos, o que no estaban necesariamente en las relaciones laborales anteriores; cada uno de ellos reclama una revisión particular. Tenemos que tomar en cuenta que la propuesta trata adecuadamente el tema de los intermediarios, subcontratación, y creo yo que pone tache a la subcontratación de mano de obra de personal, y da luz verde a la subcontratación de aquello que no sea esencial para la empresa”.

Por su parte, el abogado Arturo Alcalde Justiniani, detalló que la iniciativa tiene que avanzar, sobre todo porque trata aspectos que se han demandado desde hace muchos años; “es muy valiosa la manera como se le da tratamiento al tema de objeto social y actividad económica; y lo novedoso que tiene la propuesta sobre las agencias de colocación, quienes pueden seleccionar personal, pero no pueden ser patrones”.

Es muy valioso, dijo “el artículo 41 que habla de la sustitución patronal; esta figura la han utilizado empresas como Walmart y los bancos, la sustitución patronal, sin traslado de patrimonio; lo que plantea la Ley es que justo tiene que haber una transmisión de patrimonio, pues con ello se evita el pago de utilidades o el reconocimiento de los derechos plenos de los trabajadores”.

Añadió que es importante que si se quieren hacer propuestas éstas sean puntuales, pues la intención es ser eficientes, no plantear situaciones demasiado complejas. En la esencia se han planteado lo que se ha reivindicado; no al trabajo ordinario, si a lo especializado, lo más nuevo es la clarificación de las agencias de colocación y sustitución de personal”.

Dijo que hay mucha oposición en el campo laboral y fiscal, “la preocupación está por el lado fiscal que sí se tienen que discutir; las empresas han argumentado que es un plazo muy corto para armar la contabilidad y que es un tema complejo. Hay que discutir el famoso tema de 10% de PTU”.

Informaron que con las conclusiones se presentarán propuestas concretas para el parlamento abierto que se desarrollará la próxima semana en la Cámara de Diputados.