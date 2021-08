Susana Prieto Terrazas, abogada y activista laboral, será a partir del 1 de septiembre diputada del grupo parlamentario de Morena y ya tiene una agenda muy particular en dos temas fundamentales: impulsar a los sindicatos minoritarios y revisar el tope a los salarios caídos en la resolución de los conflictos.

En entrevista con El Economista comentó que sí buscará presidir la Comisión de Trabajo de la próxima legislativa en la Cámara de Diputados, pero mientras ello ocurre pone sobre la mesa asuntos que se deben atender, como el de los sindicatos que son minoría.

“Como diputada pienso que es necesario impulsar a los sindicatos minoritarios. La sexagésima cuarta legislatura modificó la Ley Federal del Trabajo y aceptó la posibilidad para adecuar al apartado 23 del T-MEC, la posibilidad de que en una misma empresa hubieran más de un sindicato, y ni siquiera dos, puede haber tres, cuatro, cinco, porque la ley así la va aceptar, aunque sólo uno sea el titular del contrato colectivo del trabajo; sin embargo, no hicieron ninguna legislación sobre los sindicatos minoritarios, si uno tiene la titularidad del contrato colectivo del trabajo, bueno, pues se tienen las cuotas sindicales y ese es el que lleva las negociaciones, el que emplaza a huelga, el que lleva todo el procedimiento para las mejores decisiones del trabajo de los trabajadores, pero ¿y al sindicato minoritario cuándo le van a permitir crecer si no lo regulan?”, explicó.

Lo anterior, es fundamental si se pretende avanzar en la democratización sindical, de lo contrario, dijo, “nunca vamos a poder librarnos de las grandes centrales obreras como CTM, CROC o CROM, si la ley no regula a los sindicatos minoritarios y les permite tener acceso entre otras cosas, a las cuotas sindicales que les permitan organización y crecimiento con los trabajadores dentro de la misma empresa”.

De acuerdo con el reporte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados los legisladores recibieron 326 iniciativas, de las cuales 221 quedaron pendientes, pero independientemente de lo que se tenga que legislar y de lo que proponga el grupo parlamentario en la agenda legislativa, Prieto Terrazas afirma que se deben atender las lagunas que dejaron las anteriores reformas para avanzar en una verdadera participación sindical.

El caso del Sindicato Democrático de los Trabajadores del Monte de Piedad, explicó Prieto Terrazas, es un ejemplo de la manera como se está utilizando la ley en contra de los trabajadores que decidieron optar por otro sindicato, que aún es minoría, pues a pesar de que se tiene que aplicar el contrato colectivo de trabajo de manera general, los 350 trabajadores que tienen otro sindicato tienen restringidos los beneficios.

Salarios caídos, sin límite

Otro de los temas en los que trabajará la diputada, una vez que tome protesta, es reformar el artículo 48 en donde se estableció en la reforma de 2012, que sólo contarán un año de salarios caídos a los trabajadores, bajo el argumento de que los juicios serían breves; no obstante, “ahorita hay asuntos de esa fecha que no se han resuelto, pero estoy hablando de miles de asuntos en el país, y tenemos que tomar en cuenta, que no va a aplicarse la nueva ley para todos esos expedientes que por ejemplo en el norte del país reciban hasta noviembre del 2022, van a seguir con el viejo sistema, entonces cuánto van a tardar las dilaciones procesales de los tribunales”.

Los anteriores son temas fundamentales para la legisladora, sin dejar de lado los que se puedan sumar, como es el caso de las renuncias en blanco que solicitan las empresas y que aparentemente ya estaba prohibido. “Esos son algunos de los temas en los que nos concentramos”, afirmó.

pilar.martinez@eleconomista.mx