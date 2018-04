Nokia buscará dar pelea en el mercado de smartphone de gama baja en México, con el lanzamiento de su Nokia 1 en el mercado, el cual cuenta con características de un equipo de alta calidad, a un precio accesible.

El director general para México de HMD Global, Alí Buñuelos, señaló que en el territorio nacional, 63 por ciento de la población está conectada a Internet y el número crece cada año, no obstante, una de las principales barreras para acceder a la tecnología es el costo de los dispositivos.

"Como líder del mercado de valor en teléfonos funcionales, entendemos los retos que la gente enfrenta cuando intenta dar el paso a un smartphone, es por eso que hemos creado nuestro teléfono inteligente más accesible”, afirmó.

Detalló que el Nokia 1 tiene un procesador quadcore, cámara frontal y posterior, conectividad 4G y tarjeta SIM dual; así como una batería de 2150 mAh removible y una pantalla IPS con ahorro de energía.

Durante la presentación dijo que además cuenta con el sistema operativo Android Oreo Go, el cual, empodera a los usuarios a través de la tecnología al ofrecerles un valor excepcional y “hacer real nuestro sueño de crear una experiencia completa”.

El sistema operativo está diseñado para dispositivos con 1GB de memoria RAM o menos y viene con una amplia gama de apps de Google creadas para ejecutarse rápidamente y consumir menos datos, como Google Go, Google Maps Go, YouTube Go y el Asistente de Google para Android.

De acuerdo con The CIU, al tercer trimestre del 2017 se contabilizan 96.8 millones de smartphones, equivalente a una tenencia de 85.8 por cada 100 líneas celulares en México, donde Nokia tenía una participación de 2.9 por ciento.