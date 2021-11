Cancún, Qroo. El gobierno federal lanzó un rotundo no a la propuesta de los transportistas para que se les conceda una nueva prórroga a la implementación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de tipo Ingreso con complemento Carta Porte, y argumentó que esto dará pasó a terminar con el contrabando e informalidad.

Salomón Elnecavé, director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), afirmó que la Carta Porte es una constancia de la legalidad de las mercancías que transportan los hombres camión, por lo que quien no la traiga, tendrá problemas fiscales y de multas. Al participar en el 21 Foro Nacional de Transporte de la Asociación Nacional de Transportistas Privado (ANTP), explicó que a partir del 1 de diciembre, no podrán deducir los servicios de transporte de bienes o mercancías con un CFDI de tipo Ingreso sin complemento Carta Porte.

“Ya se dio una prórroga, se dio una ampliación, estamos por entrar el primero de diciembre a un periodo de operación, todavía con cierta flexibilidad para no generar sanciones, pero es el único plazo que se tiene actualmente, porque a partir del primero de enero los transportistas deberán emitir su comprobante fiscal que corresponda, ya sea de ingreso o traslado y el Carta Porte”, aclaró en entrevista posterior a su participación del evento.

Sin embargo, Alex Theissen, presidente de la ANTP, alertó que más del 80% de las empresas transportistas podría quedar fuera de cumplimiento de este requisito, ya que resulta complicado tanto en costos, como en regulación administrativo. De modo que urgió a que la autoridad otorgue un plazo.

El directivo de la SICT rechazó la preocupación de los transportistas, y dijo: “lo que se busca es invitar a todos los transportistas a que operen en la formalidad. Si no se lleva ese trámite, no podrán ser deducibles, va ser un proceso, habrá situaciones que habrán de ajustarse con el SAT, pero afortunadamente, los que andan más preparados para la Carta Porte son los autransportistas, los otros no la tienen, como el aéreo, marítimo, férreo, los que están más preparados es el autotransporte”.

Al ser obligatoria la regla a partir del 1 de diciembre, el personal de la SICT, de la Guardia Nacional y autoridades sanitarias, entre otras, que transitan por carreteras podrán solicitar a los transportistas la o las facturas con complemento Carta Porte.

