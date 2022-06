El director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Carlos Rodríguez Munguía, informó que este viernes iniciarán mesas de trabajo entre representantes de la industria, AFAC y Seneam para analizar si la metodología que usó este último para topar la capacidad máxima del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en 49 operaciones por hora fue la correcta.

En entrevista con A21, el General Rodríguez Munguía señaló que, dado que el “Análisis del Índice de llegadas y salidas del AICM” fue hecho por el director de la anterior administración, se requería revisar y muy probablemente cambiar.

Se puede incluso establecer una nuevo número de operaciones arriba o debajo. Desde luego que sí, estamos abiertos al consenso y los acuerdos comunes. Incluso en el que participe un tercero especializado que nos haga un dictamen por separado. Lo que estoy diciendo es una posibilidad, no significa que así vaya a ser, pero estamos abiertos a todo lo que aporte o sume”, declaró.

Lo anterior se da luego de que Aeroméxico impugnara ante un Juez la posible reducción de 61 a 49 operaciones por hora en el AICM para la temporada de invierno, que implicaría una pérdida de capacidad de 37.5% de la aerolínea del caballero águila haciendo una comparativa con las operaciones actuales.

Al respecto, AFAC aclaró que no habrá imposición para ningún operador y que respetarán el uso histórico que han tenido. “La declaratoria motivó reacciones de preocupación de algunas aerolíneas al considerar que se les van a reducir el número de slots. No es necesario llegar a un recurso legal, solo estamos publicando las reglas del juego, pero no estamos imponiendo nada”, agregó.

El General confirmó que las aerolíneas planifican sus vuelos de la temporada de invierno conforme a una guía de actividades establecidas en las “Directrices mundiales aeroportuarias de slots” (WASG por sus siglas en inglés) elaboradas por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), y mañana 9 de junio es la fecha límite para notificar al aeropuerto el tablero de vuelos para la temporada invernal.

De acuerdo con especialistas de la consultora Rosa Náutica, la IATA tiene fechas establecidas y son lineamientos para todos los aeropuertos, por lo tanto es normal que haya preocupación entre las aerolíneas con la declaratoria de reducción de slots del AICM y se preparen para negociar. El General declaró que, aunque no es mandatorio seguir las directrices sobre slots de IATA, hacen lo posible por seguirlas en beneficio de la industria y así lo seguirán haciendo.

“IATA nos mandó una petición para revisar este tema y nosotros les decimos que de manera inicial tomen en cuenta los históricos como una referencia para planificar sus itinerarios y vuelos de la temporada de invierno”, dijo.

Aclaró que AFAC tiene un representante en la coordinación de slots para analizar, evaluar y hacer recomendaciones o sugerencias en el Comité de Coordinación de Horarios.

No hay obligación de ir al AIFA

Paralelamente, el titular de la AFAC señaló que aún cuando haya necesidad de reducir las operaciones en el aeropuerto capitalino, las aerolíneas no están obligadas a llevar sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, “pueden irse a Toluca, Puebla, o a donde quieran”.