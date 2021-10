Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, contó este domingo que el empresario Carlos Slim, en un acto de honestidad, retiró la publicidad de Telcel que presumía el alcance de la cobertura celular de esa compañía sobre el territorio mexicano, al desmostarse que esto no es una realidad.

La decisión de retirar esa publicidad vino después de que el mismo López Obrador le hiciera saber al dueño de las empresas de telecomunicaciones Telmex, Telcel, Telnor, ClaroTV y Telesites, entre otras, que durante sus giras por los distintos estados y municipios de la geografía mexicana no era posible conectarse a la red de Telcel, fueran estas redes 2G, 3G o 4G-LTE.

“Yo creo que fue una muestra de honestidad, la de Carlos Slim; una actitud honesta, porque tenía un mensaje, un comercial que decía que 'Todo México es territorio Telcel', y yo le dije: 'Carlos, esto no es cierto… No puede uno hablar por teléfono en todos los pueblos… Desde la mañana, hasta la tarde no me puedo comunicar; no tenemos señal; ahí tiene uno que andar buscando la ansiada señal para poder hablar', y entonces dio la orden de que quitaran el comercial. Cuando menos, en eso hay que reconocer que se actuó con honestidad”, dijo el presidente.