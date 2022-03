Iniciar una negociación no significa un acuerdo final, es una negociación, es el inicio de, no significa que se da la vuelta el día de mañana y se escucha a todos los sectores”.

Mientras la cadena fibra, textil y confección de México alzó la voz para ser excluidos de un eventual Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur y en cambio, se fortalezca el T-MEC, la titular de Economía, Tatiana Clouthier, aclaró que el arranque de negociaciones comerciales no significa un acuerdo final. Además, la secretaria de Economía mencionó que el proceso de la apertura comercial no se realiza de inmediato, sino en plazos de 10 o 15 años, por lo que es válido el temor.

En el marco del V Encuentro Nacional de la Cadena Fibra, Textil, Vestido, Calzado, la encargada de la política económica de México dijo: “iniciar una negociación no significa un acuerdo final, es una negociación, es el inicio de, no significa que se da la vuelta el día de mañana ni mucho menos y se escucha a todos los sectores”.

No obstante, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Manuel Espinosa Maurer, expuso: “No le vemos sentido… No vemos cómo le podemos exportar a Corea del Sur, tenemos déficit en la balanza, les exportamos 698 millones de pesos y ellos nos exportan 62,000 millones de pesos”.

“Pedimos salir del Tratado (con Corea)”, acotó en entrevista posterior a su reelección como dirigente de los industriales textileros.

El presidente de la sección de fibras de la Asociación Nacional de la Industria Química (Aniq), Gustavo Talancón, aseguró que la situación actual de la guerra comercial de Estados Unidos con China y la tensión en Ucrania con Rusia “nos da la oportunidad para incrementar la presencia con Estados Unidos y Canadá, y no estamos aprovechando esa oportunidad”.

Por ello, el líder de las materias primas de la cadena textil dijo: “ no queremos cantidad de TLC, lo que queremos es aprovechar con calidad y maximizar lo que nos da el Tratado México, Estados Unido, Canadá (T-MEC)... y la defensa contra países desleales”.

“Este es el momento de que el gobierno ponga el camino”, pugnó Emilio Penhos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), y se construya un diálogo fácil para engrasar la maquinaria que acelere el crecimiento económico. Se requiere apoyo a pequeños talleres de ropa y calzado, con financiamientos, capacitación y simplificación administrativa que permita innovar al sector.

El presidente de Canaive expresó que el valor agregado de una prenda de vestir no es el precio, sino que se busca con desesperación la cercanía, la velocidad, la disposición, creatividad y el aprovechamiento de la prensa terminada.

En presencia de representantes del Poder Legislativo y Judicial, el presidente de la Canaintex afirmó que México tiene una oportunidad histórica de posicionarse una vez más como líder mundial de la industria, “es una oportunidad de oro”, ante la cercanía al mercado más grande del mundo. “Cada vez más marcas nacionales e internacionales nos buscan porque quieren incrementar su producción en México. Tenemos toda la cadena de valor, es decir, desde el Campo hasta el Aparador, aun así, ésta se desperdiciará si no atendemos y resolvemos los temas de fondo”.

Tatiana Clouthier recordó que hace 30 años, con la negociación del TLCAN, “estos temores o sustos estaban ahí, las aperturas que se dan en el tratado no se dan para un día para dos días o para tres si no se dan para 10 o 15, 20 años. Empezar una posibilidad no significa finiquitarla ni en un mes ni en dos”.

