Después de meses críticos en donde se perdieron más de 1 millón de empleos formales, el panorama comienza a mejorar para los micronegocios, empresas que llevan la delantera en la recuperación, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Durante el segundo trimestre del 2021, los micro, pequeños y medianos negocios, sumaron un total de 35 millones 840,161 personas ocupadas, cuando en 2020 la cifra era de 36 millones 175,296 personas ocupadas.

Las microempresas son las que más trabajadores suman, 22 millones 548,886, cifra que el año pasado era de 22 millones 344,429 personas, un aumento de 204,457 personas ocupadas.

En cambio, el panorama es diferente con las pequeñas y medianas empresas, ya que las primeras registran una población activa de 8 millones 150,697 personas, cuando en 2020 la cifra ascendía a 8 millones 459,752 personas, una reducción de 309,055 personas. Las medianas pasaron de 5 millones 371,115 el año pasado a 5 millones 140,578, una reducción de 230,537 personas activas.

Lo anterior refiere que aún faltan por recuperarse 335,135 empleos en las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con las los datos de la ENOE.

Al analizar por sectores, destaca que el de mayor registro de empleos perdidos es el de restaurantes y servicios de alojamiento, con 360,216 menos personas activas entre 2020, cuando eran 4 millones 414,535 y a la fecha que son 4 millones 54,319 personas.

Abigail es parte de este índice de empleos perdidos, pues trabajaba como mesera en un pequeño restaurante de la Ciudad de México del que la despidieron por la falta de ingresos y la imposibilidad de seguirle pagando.

“Desafortunadamente nos corrieron a varios, no porque fueran malos, la verdad es que no entraba nada y aunque trataron de vender a domicilio no funcionó mucho. A nuestra jefa le dolió mucho la decisión y nos prometió volver cuando todo mejorara, pero no pasará porque el negocio ya cerró”, dijo a El Empresario.