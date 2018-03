El turismo en México goza de buena salud, como resultado de una buena gobernanza y la mejor relación entre gobierno y sector privado, y las afectaciones que vivió Turquía el año pasado ocasionarán que salga del ranking del 2016 de llegadas de turistas internacionales, y nuestro país pase del sitio nueve, al ocho, aseguró Carlos Vogeler.

El secretario Ejecutivo de Relaciones con los Miembros de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Director Regional para las Américas del organismo, consideró que no debe ser una obsesión el tema de estar en dicho listado sino seguir trabajando en incrementar la captación de divisas. Vogeler participó este miércoles como orador especial en la Sexta conferencia Perspectivas turísticas para México, organizada por la Universidad Anáhuac México.

Lo verdaderamente importante es que México siga haciendo el trabajo que le ha dado buenos resultados, mejorando ingresos y potenciando el turismo doméstico... Que suba más posición no sé qué tan relevante es, porque es una situación que depende de lo que suceda en otros países. Con todo respeto para todos, el tema de los rankings es relativo, lo importante son las cifras absolutas de México y estas son buenas , agregó.

Actualmente Turquía está en la sexta posición de listado de la OMT, pero debido a las dificultades que ha enfrentado, entre enero y noviembre del 2016 registró un descenso de 30.9% en llegadas de turistas, con lo que suma 24 millones (cerró el 2015 con 39.5 millones). En tanto México, durante el mismo periodo creció 8.8% y llegó a los 31 millones de extranjeros que visitaron los diferentes destinos turísticos.

Está bien que los países quieren estar en lo más alto posible del ranking, pero lo que más me ha gustado de este país es el avance en ingresos , agregó Vogeler.

Tarifas de autobuses

En relación al incremento de combustibles a partir de este mes, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, consideró que se trata de una medida necesaria y justificada ante el incremento de precios internacionales, aunque aceptó que hubo deficiencias en informar a la sociedad.

Al preguntarle sobre el efecto que eso tendrá en el turismo nacional, dado que el transporte por autobús es fundamental para ello y que empresas, como Omnibus de México, hayan informado a sus clientes que por el incremento en combustibles, se veía en la necesidad de ajustar sus tarifas, respondió:

No es un tema que hemos detectado, no se han acercado a nosotros. Es obvio, los aumentos de precio tiene un impacto. Muchas veces las empresas, ante la dificultad de trasladar el aumento de sus costos aguantan un rato para que no se caiga la demanda.... hay que ir observando porque, claro, los efectos pueden disminuir los flujos , agregó el funcionario.

