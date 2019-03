Los nuevos gobiernos de México y Brasil, así como el de Argentina ratificaron el compromiso de incrementar el comercio y las inversiones hacia finales del 2019, que incluyan complementariedades en el sector agroalimentario de las economías sudamericanas con el manufacturero mexicano, con miras a avanzar hacia un tratado de libre comercio en el futuro inmediato.

El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, afirmó que existe una firme voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para avanzar en la profundización comercial con los sudamericanos, por lo que “ninguna diferencia política o ideológica pondrá en riesgo la relación con Argentina y Brasil”, expresó.

Fernando Ruiz, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), explicó que el acuerdo de México con las naciones sudamericanas se enfocará en ampliar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 6 (con Argentina) y el 53 (con Brasil), así como confirmar el ACE 55 en materia automotriz para aumentar la relación comercial que no llega ni a 2% del comercio de México.

“La Iniciativa Privada está comprometida a ampliar los acuerdos con Brasil y Argentina, pero se buscarán tiros de precisión y avanzar en la normatividad sanitaria”, y quizá, la homologación de la regulación, precisó al participar en el foro Ampliación Relaciones Comerciales México, Argentina y Brasil, organizado por la Cámara de Comercio México-Brasil.

El embajador brasileño en México, Mauricio Carvalho, lamentó que desde el año 2000, las economías mantengan un comercio limitado. “Brasil ha propuesto que queremos un tratado de libre comercio con México (...) hemos intentado, pero México tiene una posición resistente”, dijo. Por su parte, el embajador argentino en México, Ezequiel Sabor, sostuvo que su gobierno no tiene “miedo” a la ampliación del ACE 6 con los mexicanos, a pesar del desequilibrio comercial en favor del país de Norteamérica; no obstante, aclaró que para llegar a un acuerdo actualizado, “ambos no deben ser mezquinos en la negociación y no proteger a la industria”.

México no debe tener prejuicios sobre las importaciones de carne argentina, puesto que los gauchos “no invadirán con sus cortes (de carne) a México”, expuso el diplomático, al agregar que el comercio bilateral no sólo está basado en los autos, sino también en inversiones.

Ezequiel Sabor refirió que Argentina está dispuesta a ampliar libre comercio automotor, pero de la mano de la apertura de otros sectores.

Informó que antes de que concluya marzo habrá una ronda de negociaciones en Buenos Aires, para fijar un cronograma de las negociaciones y tener una relación más amplia en este año.

El presidente de la Camebra, Miguel Ruiz, destacó que la nueva relación comercial se encamina a acuerdos de alcance parcial, que pudieran enfocarse en ampliar lo hasta ahora vigente, o bien, por sectores.

¿Cuota automotriz en puerta?

A una semana de que concluya el acuerdo automotor fijado por cuotas de exportación, en donde Brasil y Argentina se han comprometido por el libre comercio con México, la nueva relación se encamina a un comercio de cupos de exportación, mientras se negocia la ampliación de los ACE.

“Argentina honrará su palabra (de libre comercio), pero en todos los sectores”, sostuvo el canciller argentino. Estamos planteando la situación económica de Argentina y México, porque el gobierno de Mauricio Macri necesita aumentar el mercado para la venta de autos, pero si lo deprimimos con el ingreso de ingresar más autos, será difícil poder ampliar el comercio.

“No se han cerrado las negociaciones, porque México ha tenido otras prioridades como el T-MEC y sus elecciones internas y eso no permitió avanzar en la negociación”, mencionó.

Aun cuando el mercado argentino no absorbe la cuota de exportación mexicana, ampliaremos la cuota lo más que se pueda para ir llegando al libre comercio con el desarrollo de la industria automotriz gaucha que permita ser competitiva. El director de Comce consideró que se llegará a una ampliación de cupos, independientemente de que se cumplan o no y buscar una fecha para el libre comercio.

