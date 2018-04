México se queda con el nombre del queso manchego y logra acotar la apertura en lácteos con la Unión Europea, informó la Cámara Nacional de la Industria de la Leche (Canilec).

Mediante un comunicado se informó que en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), México podrá hacer uso libre del nombre del queso manchego y de otros quesos relevantes, se otorgó una apertura acotada por cupos en el Acuerdo; y el Gobierno Federal se comprometió a impulsar una agenda interna para mejorar la competitividad del sector lácteo.

El pasado 20 de abril en la Ciudad de Bruselas, Bélgica se llegó a un Acuerdo en Principio sobre la modernización del TLCUEM, vigente desde el año 2000, donde la Canilec estuvo presente en esta ronda de cierre, atendiendo con otras organizaciones lecheras del sector primario las consultas de nuestro equipo negociador en el llamado “Cuarto de Junto”.

Refieren que se logró conservar el nombre del queso “manchego” de uso libre en México cuando se trate de un queso elaborado con leche de vaca, sin dejar de reconocer el uso exclusivo de ese término a la UE cuando se trate de un producto madurado elaborado con leche de oveja.

Asimismo, se podrán seguir utilizando libremente en nuestro país nombres de quesos cuando se utilicen de manera sencilla y no multicompuesta, para no evocar quesos europeos, como son el parmesano, gruyere, gouda, edam, emmental, provolone, brie, camembert y mozzarela.

“Reconocemos y respetamos el sistema de protección de Indicaciones Geográficas en el mundo y es por eso por lo que los nombres de quesos que no han llegado a ser nombres comunes en nuestro País y en los que no hay derechos adquiridos, no nos hemos opuesto a que se otorguen en exclusividad a la UE, siendo 47 en total”, expresó el documento.

Indicó la Canilec que en lugar de la apertura total que solicitaba Europa en materia de quesos semi maduros, se ha otorgado un cupo libre de arancel de 6,000 toneladas anuales que se irá incrementando hasta 20 mil toneladas.

En el caso de leche en polvo, el cupo otorgado ha sido de 30,000 toneladas anuales para crecer hasta un máximo de 50,000 toneladas en 5 años.

Estos cupos finales representan el 16% de lo que México importa actualmente de quesos y el 15% de lo que importa de leche en polvo.

“Los resultados favorables de esta negociación permitirán seguir desarrollando este sector que representa el 17% del valor de la producción pecuaria nacional y el 10% del PIB de la agroindustria, del cual dependen 600,000 empleos de manera directa y más de un millón de manera indirecta”, dijo la Canilec en el documento.

El sector lechero fue el último tema que se abordó en estas negociaciones debido a la alta sensibilidad que representa en nuestro País, frente a una fuerte posición ofensiva de la UE en materia de Indicaciones Geográficas y acceso al mercado mexicano.

