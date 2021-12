En los últimos tres años, México avanzó un lugar en el Índice Mundial de Innovación, para ubicarse en el sitio 55 y seis en el Índice Global de Competitividad del Talento, para situarse en la posición 65, según los resultados de esas mediciones presentadas durante un foro organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

El país ocupa el lugar 55 del Índice Mundial de Innovación 2021, debajo de Serbia, que ocupa el lugar 54 y arriba de Costa Rica, que está en el lugar 56 y Brasil que está en el 57. En 2020 México ocupó el sitio 55 de 131 y en 2018 el 56 de 126.

De acuerdo con el índice realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la lista de 132 países la encabezan Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y República de Corea, en ese orden. Los últimos lugares los ocupan Angola (al final), Yemen y Guinea.

Ese índice 2021 analiza el rendimiento del ecosistema de innovación de 132 economías y estudia las tendencias más recientes de la innovación a nivel mundial.

Por región, las principales economías son:

América del Norte: Estados Unidos y Canadá.

América Latina: Chile, México y Costa Rica.

Europa: Suiza, Suecia y Reino Unido.

África y Asia Occidental: Israel Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

África Subsahariana: Sudáfrica, Kenia y Tanzania.

Asia Central y Asia Meridional: India, Irán y Kazajstán.

Sudeste asiático: Asia Oriental y Oceanía, República de Corea, Singapur y China.

De acuerdo con el análisis de los resultados, México se encuentra en el grupo de países con resultados acordes con el su nivel de desarrollo.

El documento señala que en el Índice Mundial de Innovación 2021 se observa que la inversión en innovación ha mostrado gran solidez durante la pandemia de la Covid-19 y varía según los sectores y regiones.

La inversión en innovación alcanzó un máximo histórico antes de la pandemia, con un crecimiento excepcional de la investigación y el desarrollo del 8.5% en 2019.

Cuando sobrevino la pandemia, la gran interrogante era saber cómo incidiría en la innovación. Los datos históricos apuntaban a un fuerte recorte de las inversiones

en innovación. Sin embargo, a pesar de las pérdidas humanas y de la conmoción económica resultante de la pandemia, la producción científica, la presentación de solicitudes de derechos de propiedad intelectual y las operaciones de capital riesgo siguieron creciendo en 2020, superando los máximos alcanzados antes de la crisis.

Índice Global de Competitividad del Talento 2021

México ocupa el lugar 65 en el Índice Global de Competitividad del Talento 2021, debajo de Trinidad y Tobago, que ocupa el 64 y arriba de Bostwana, que está en el 66.

En los primeros lugares están Suiza, Singapur y Estados Unidos y en los últimos lugares Chad, Yemen y Congo. En la edición de 2020 de ese índice México estaba en la posición 69 de una lista de 132 naciones y en 2018 en la 71, de 119.

Ese índice, realizado por The Business School for the World, Accenture y Portulans Institute, mide cómo crecen, atraen y retienen el talento los países. En la edición 2021, muestra que Suiza, Singapur y los Estados Unidos continúan su fuerte liderazgo en la competitividad del talento.

Publicado por INSEAD y el Instituto Portulans, el ranking de este año ve a los países europeos dominando las primeras posiciones con 17 de ellos entre los 25 primeros. Una mención notable es Francia (lugar 19 ), que ingresa al Top 20 este año con la posición más alta de su historia.

Los países no europeos destacados que se encuentran entre los 25 primeros son Australia, en la posición 11 ; Canadá, 13 ; Nueva Zelanda, 15; Japón, 20; Israel, 21 y los Emiratos Árabes Unidos, 25.

América Latina y el Caribe es por primera vez representada en el cuartil superior por Chile, en la posición 33.

El documento destaca que la movilidad internacional de talentos ha sido redefinida por la pandemia. Para los empleados, surgieron nuevos parámetros sobre cuándo, dónde y para quién trabajar: a medida que las herramientas en línea abrieron nuevas puertas para un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y para "trabajar desde cualquier lugar'', surgieron nuevas desigualdades entre quienes podían contribuir en línea y quienes lo habían hecho, estar físicamente presente en el lugar de trabajo.

Además, plantea que los gobiernos están llamados a retomar el centro del escenario, tanto inyectando recursos financieros para evitar un colapso masivo de empresas y empleos, como diseñando medidas legales y regulatorias específicas para proteger la salud y la cohesión social de sus poblaciones.

Afortunadamente, destaca, la mayoría de las entidades públicas del mundo reaccionaron con rapidez y fuerza. Esto permitió a muchas empresas mantenerse a flote financieramente y mantener el rumbo hacia sus objetivos estratégicos, incluso en el área del talento. La forma relativamente rápida en la que las principales economías reanudaron el crecimiento ahora incluso está creando cierta escasez de empleo en sectores y actividades clave.

El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Jorge López Casarín, destacó que en esa instancia legislativa ocurre una discusión de última generación en ciencia tecnología e innovación con el fin de que su trabajo sea guiado por las mejores experiencias nacionales e internacionales para dar a México un marco normativo integral que abone a la transformación que el país necesita.

Dijo que en México queremos más científicos, emprendedores y mejores empleos para hacer frente a los retos de una economía local y global, la sustentabilidad y el desarrollo. “Se trata de cerrar las brechas y potenciar el bienestar de la sociedad mexicana”.

Recalcó que la ciencia, la tecnología y la innovación son los agentes de cambio que México necesita para profundizar su transformación.

