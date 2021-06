En la región de las Américas, desde Chile hasta Canadá, una banda de frecuencias radioeléctricas está empezando a enfrentar a dos poderosas industrias. Se trata de la banda de los 6 Gigahercios (GHz) y aunque este espectro no es tan apto para la cobertura y el transporte de servicios, porque difícilmente vuela sobre los cerros y poco penetra hasta los sótanos, como sí pueden hacer las bandas de los 700 MHz o de 2.5 GHz, ocurre que los gigantes de Internet y las compañías de telefonía celular la quieren entera.

Aunque son cuatro industrias las que están directamente interesadas en esta banda, el pulso por ella se ha hecho una pelea de dos y se demuestra en las continuas visitas de uno y otro grupo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para hacer lobby a su favor en México.

La razón de este jaloneo por la banda de los 6 GHz pasa, porque a través de sus 1,200 Megahertz de señales que la componen (MHz) será posible que un día se haga masivo el uso de aplicaciones que hoy parecen inimaginables, como la ropa inteligente que informe al médico sobre el estado de salud del usuario que porte esa prenda, por eso es que Google, Facebook, Intel, Cisco y Qualcomm la desean toda para construir desde allí sus aplicaciones con WiFi. Si ellos ganan, la disponibilidad de frecuencias para conexiones WiFi de última generación se cuadruplicará y los mexicanos conocerían nuevos servicios innovadores, incluso sobre tecnología 5G, más rápidamente.

Pero Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE, Vodafone y AT&T, como rostros visibles de la industria móvil a nivel mundial, también la quieren como un respaldo que mantenga en estado óptimo a sus redes de telecomunicaciones, pues hay que reconocer que por sus infraestructuras hoy todavía pasan las comunicaciones de las 126 millones de líneas celulares y de Internet móvil que ahora mismo funcionan en este país y en menos de cinco años, habría en México, al menos, un total de 300 millones de dispositivos conectados a todo tipo de servicios y para diferentes funciones que también usarán las redes de estas últimas empresas, por eso es que también quieren esa banda.

Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Perú ya se decantaron por entregar la banda de 6 GHz a la industria de Internet y México analiza hacer lo mismo; y aunque los móviles plantean que se entreguen 600 MHz de los 1,200 disponibles a cada uno de estos dos sectores, el regulador mexicano de telecomunicaciones, en voz aquí de Alejandro Navarrete, director de la Unidad Espectro Radioeléctrico, advierte que el IFT hará lo de siempre: privilegiar al consumidor mexicano.

—¿Se podría saber cómo va la Licitación IFT-10? Estamos en junio y, al parecer, ha pasado un poco desapercibida, además de que ha sido señalada, respetuosamente, como una subasta de frecuencias “cascajo”.

—La licitación va en marcha y por supuesto que sí hay interesados en participar. Si no fuese así, ya la hubiéramos declarado desierta. Esto significa que, hasta este momento, esa licitación está siguiendo los pasos previstos en las bases. Ya pasamos el proceso de manifestaciones de interés, de parte de quienes tienen interés en participar. Luego vino la etapa de presentación de información y requisitos. Se hizo entonces una primera revisión de esa información y se hicieron también las prevenciones correspondientes; incluso, ya pasamos los desahogos de esas prevenciones.

De la información que se desahogue se podrá ya determinar quién o quiénes podrían obtener sus constancias de participación para el proceso de presentación de ofertas por los bloques, conforme el calendario (de las bases de licitación).

En términos generales, la Licitación IFT-10 sigue en marcha, conforme el calendario. No puedo yo dar más detalles ahora de quién está dentro, porque esto afectaría de alguna manera el proceso de presentación de ofertas.

—¿Y respecto a la subasta de las bandas de 600 MHz y de 3.5 GHz? ¿Existe ya un borrador para esa licitación de 5G o las frecuencias están “guardadas”?

—Guardadas no están; están en un proceso de planeación. No hay nada definido, ni siquiera una propuesta a nivel de borrador, porque tenemos que evaluar diferentes cosas, como el tamaño de los bloques de espectro; por ejemplo, en la banda de los 600 MHz, si entregamos bloques de 5 más 5; de 10 más 10 o de 15 más 15 MHz. Y luego, si son bloques regionales o nacionales y en qué regiones o por áreas básicas de servicio o una combinación de todo lo anterior.

Lo importante es que podamos identificar cuáles son las oportunidades que se tienen y entonces, poner en esa licitación las alternativas que puedan satisfacer los requerimientos de todas las partes interesadas, para que pueda ser entregada a grupos diversos, regionales y nacionales.

La banda de los 3.5 GHz y la Banda L tienen condiciones distintas a la banda de 600 MHz. Una se está pensando que un bloque se utilice para transmisión y otro para recepción, pero otra se está pensando para que en un instante sea recepción y otro, transmisión. Todo eso nos orienta a la determinación que debemos tener con esa licitación (de 5G).

La idea es que este fin de año se tenga el borrador que considere atender las necesidades de todas las partes interesadas y sí, queremos atender a todos: medianos, chicos, grandes; urbanos, semiurbanos y rurales; nacionales o regionales. Nuestra idea es que podamos facilitar que mucha más gente pueda tener conectividad y calidad en el menor tiempo posible.

—Hablando de alternativas, ¿cuáles hay para el asunto de la banda de 6 GHz? Algunos la tienen, pero varios la quieren… Más de medio México es América del Norte, pero todo México es Latinoamérica; ¿sería entonces que el país seguiría los mismos pasos con esta banda que siguieron los otros países de la región?

—Además de un posible uso de esta banda para espectro libre, la industria móvil también tiene interés de que una porción se pueda utilizar para servicios móviles; y también están los incumbentes: la industria que tiene concesiones satelitales y los concesionarios que prestan enlaces punto a punto o punto a multipunto.

Hicimos una consulta respecto a los diferentes usos que se tiene para esta banda. Hay que considerar que también hay concesiones entregadas para otros usos distintos. Lo que hemos buscado y buscaremos siempre, es que en la administración del espectro se busque hacer el uso más eficiente de este recurso escaso. Si podemos ver la posibilidad de que diferentes servicios y diferentes operadores puedan hacer uso de una misma banda o rango de frecuencias para sacarle el mayor jugo posible, de manera que la sociedad se pueda ver mayormente beneficiada, es algo que siempre querremos explorar.

Con base en la propia dinámica tecnológica y la dinámica internacional, particularmente en la Región 2 de la UIT, es que se elaboró un proyecto regulatorio que propone declarar como espectro libre, bajo ciertas condiciones técnicas de operación, los 1,200 MHz de esa banda. Esto es derivado de este proceso de consulta pública.

—¿Entonces ya no hay manera de que otras industrias, particularmente la móvil, se haga con frecuencias de esta banda?

—No hay forma de dejar a todo mundo contento, porque unos y otros… porque, al menos, habría cuatro partes interesadas. Uno, la industria móvil; otro, la industria que promueve el espectro no licenciado y ahí se encuentran Google, Facebook, Microsoft y otras empresas que promueven esta banda a nivel internacional para que sea espectro libre. Y la industria satelital y quienes ya tenían concesiones de enlaces fijos.

Por eso la propuesta que está a consulta habla de determinar esta banda como espectro libre en interiores y para muy baja potencia en interiores y exteriores; con eso viene la idea de garantizar que no habrá interferencias perjudiciales entre la operación no licenciada con esos parámetros técnicos y los servicios ya establecidos, de enlaces fijos o por satélite. Con eso sí se podría convivir y la industria satelital no tendría objeción, pero sí tendría objeción a que fuera en exterior, porque tendrían que cuidarse los servicios satelitales.

—¿Cree que vengan objeciones de la industria móvil por esta intención de México con la banda de 6 GHz?

El proyecto regulatorio con esta banda no está considerando que parte de esta banda sea para servicios móviles. Cabe señalar que en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 se estableció que en la edición del 2023 se iba a evaluar para esta región donde se encuentra México, la posibilidad de que se identificaran como espectro para telecomunicaciones móviles únicamente los últimos 100 de los 1,200 MHz que se tienen asignados. Eso es algo que estaría por determinarse dentro de más de dos y medio años.

No es que le queramos dar a ellos la banda. No es que privilegiamos a un grupo respecto a otro. Queremos privilegiar a la sociedad, es al público usuario. Nosotros no estamos pensando en que si está atrás equis empresa o ye empresa. Queremos buscar que se satisfaga de la manera más amplia posible el interés público, más allá de quienes sean las empresas que están empujando una tecnología u otra.

Cuando nos ha tocado promover las bandas de 5G para la industria móvil en diferentes segmentos, pues lo hacemos y hemos dado todos los argumentos técnicos. En este caso, creemos que el interés público se satisface y se beneficia de una manera mucha más amplia. Así está ya la consulta de designar los 1,200 MHz para espectro de uso libre con la banda de 6 GHz.