GDV Group es una agencia de investigación de mercados y consultoría en consumidor que decidió realizar la investigación Mexicanos Sustentables con dos propósitos: “El primero busca conocer las acciones que se están desarrollando en términos de sustentabilidad ambiental y social; el segundo, entender cuáles son los movilizadores que generan mayor impacto y preocupación en términos individuales y colectivos”.

En entrevista con Gregorio de Villa, director general de GDV Group, y Fabiola Guzmán, gerente cualitativo y líder del proyecto, abordaron los principales hallazgos, desafíos y objetivos de este estudio. Fabiola Guzmán señala que parte de los cuestionamientos con los que iniciaron este proyecto tiene que ver con que “necesitábamos entender cuál es el diagnóstico de lo que está pasando en la mente del mexicano con respecto a los temas de sustentabilidad. Evidentemente hay un cambio climático y una exigencia global que nos está presionando a tomar decisiones inmediatas, pero a pesar de que hoy en día estamos realizando acciones sobre el cuidado de la naturaleza, ¿realmente nosotros como personas nos estamos considerando dentro de ese generador de cambio?”. Ésa es una de las incógnitas que buscan esclarecer.

Para este estudio se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas. En total, entrevistaron a poco más de 500 personas. Con diferentes técnicas, por ejemplo, entrevistas uno a uno u online en adultos mayores de 18 años en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Los hallazgos se basaron en seis pilares que construyen la sustentabilidad social: autopercepción y autocrítica como mexicano; identidad; calidad de vida; sustentabilidad social; sustentabilidad ambiental, y justicia social y legalidad. De acuerdo con Gregorio de Villa, “estos pilares nos brindan un panorama que permite a las empresas y organismos públicos y privados generar estrategias que incidan en el comportamiento hacia el bienestar individual y social de los mexicanos”.

Los especialistas mencionan que descubrieron que actualmente como sociedad vemos que tenemos oportunidad de mejorar y nuestra autopercepción es altamente positiva en cuestiones de sustentabilidad. Por ejemplo, nueve de cada 10 nos dice que pone la basura en su lugar, cuida el agua, respeta las señales de tránsito. No obstante, sólo 29% de los encuestados considera que las empresas realizan acciones para cuidar al planeta. Así, pareciera que “el mexicano sólo por cumplir con acciones de cuidado ambiental piensa que es socialmente responsable. Cuando hablamos de sustentabilidad social no se piensa un concepto que hable sobre yo estoy cuidando ser una persona con una cultura cívica, no me paso los altos no doy mordida, ese tipo de acciones quedan muy lejanas del concepto de sustentabilidad”. Es por esto que Fabiola Guzmán considera que uno de los desafíos del mexicano es entender el concepto de sustentabilidad social que, al final, incide en la ambiental. Sí nos preocupamos por la contaminación en los mares, pero no por quién los está contaminando. El otro desafío es que somos poco autocríticos como mexicanos, le echamos la culpa al otro, pero no estamos reconociendo que el cambio debe empezar por nosotros mismos.

Finalmente, Fabiola Guzmán indica que “éste es un primer acercamiento para saber cómo estamos y en dónde estamos parados. Nuestro siguiente paso es capitalizar los aprendizajes para así hacer una evaluación general sobre el proceso o sobre el entendimiento, sobre la claridad y sobre todo en las estrategias que las empresas pueden impulsar para generar una sociedad de mexicanos sustentables. Este concepto no sólo es horizontal, sino que se espera que sea totalmente vertical que nos toque a todos, a cualquier persona que conforme la sociedad mexicana como empresario, trabajador, como padre de familia, como hijo. También el proyecto está abierto para que cualquier mexicano que quiera ser sustentable se sume y comience a practicar acciones que nos permitan ser sustentables todos”.

