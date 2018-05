En el último año el mercado negro de medicamentos se duplicó, pasando de ser el 4% al 9% del mercado total, un aproximado de 16,650 millones de pesos de los 185,000 millones de pesos en los que está valuado el mercado global del medicamento en México, ello a causa del incremento de la inseguridad, denunció Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm).

“Tenemos ahorita en 9% -el mercado negro-, creció el mercado, desafortunadamente creo que ahí tenemos que hablar con las autoridades para la frontera sur con Guatemala, para poder controlar el medicamento que está entrando por esa zona”, dijo Becerra.

De 2011 a 2017 autoridades del Gobierno Federal han realizado cerca de 195 operativos a nivel nacional con 537 toneladas de medicamentos incautadas en diversas entidades como Puebla, Ciudad de México, Baja California, Veracruz. Asimismo, de 2013 a la fecha autoridades federales han suspendido poco más de 17,000 anuncios publicitarios ilegales vinculados con la salud, de los cuales el 67% son de internet.

Becerra expresó que los principales centros de distribución del mercado negro se encuentran en Michoacán, Guadalajara y Ciudad de México; pero la inseguridad tiene realmente mermados a los distribuidores, Raymundo Trejo, director comercial de Levic, compartió que en lo que va del año ha tenido cuatro asaltos -uno de ellos de relevancia- en la ruta Chalco-Poza Rica, y en Tamaulipas incluso ya se salió de algunas plazas porque se han presentado hasta secuestros a sus representantes.

“En Tamaulipas he tenido la necesidad de salirme de ciertas plazas, derivado de esta inseguridad que es desafortunadamente un tema recurrente en el Estado, yo creo que no hemos adecuadamente el tema de seguridad, y eso ha motivado que incluso tenemos un centro de distribución en Nuevo León, y lo pusimos ahí ya por tema de seguridad, porque la idea inicial era en Tamaulipas. Me han secuestrado a representantes entonces sí nos ha pegado la inseguridad”, expuso Trejo Soto.

En el marco del décimo Congreso Nacional Farmacéutico organizado por la Unefarm se informó que este año buscarán sumar 240 puntos de venta a los 5,600 puntos que hay entre sus afiliados, como son Levic, Multi Farmacias Genéricos, Grupo Vida Salud, entre otras.

