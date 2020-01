A través del programa Global Gift of Play, iniciativa de voluntariado a nivel global de Mattel, la división para México y Latinoamérica inspiró en días pasados a más de 1,200 niños y niñas a través del juego, actividades recreativas y rehabilitación de espacios de juego y desarrollo infantil.

En conjunto con asociaciones en pro del bienestar y desarrollo infantil, colaboradores de la marca en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú participaron en Global Gift of Play, con el objetivo de que los infantes cuenten con espacios de juego reacondicionados en los que lleven a cabo actividades educativas y recreativas para potenciar su desarrollo cognitivo a través del juego.

“La labor filantrópica de Mattel Latinoamérica consiste en ofrecer a los niños y niñas del mundo experiencias de juego enfocadas en la salud, el empoderamiento de las niñas y la educación que nos permite conectar con los corazones de los niños y abrir sus mentes para descubrir su potencial a través del juego”, dijo Denisse Cazú, directora regional de RH de Mattel Latam.

Save the Children, Fundación Gignac, y Epic Queen, en México; la Asociación ACTC; Casa de Corazón en Brasil; Fundación Cigarra, Fundación Emilio, Fundación Club Rotario Pasto, el Club de Leones de Sincelejo, Salud a la Escuela, y Save the Children, en Colombia; la Asociación Casa Ronald McDonald de Perú, y Fundación Nordelta en Argentina, entre otras, recibieron cerca de 5,000 juguetes para 1,295 niños y niñas como parte del Global Gift of Play de Mattel.

Resultados

En México fueron apoyadas: Save the Children, organización que defiende los derechos de la niñez, protegiéndolos de violencia infantil, desnutrición, acoso, maltrato y explotación; Fundación Gignac, que apoya la investigación y rehabilitación de niños con glioma pontino intrínseco difuso, y Epic Queen, que trabaja para motivar la participación, principalmente de mujeres, niñas y niños en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Empaques

Mattel también anunció su objetivo de utilizar materiales plásticos 100% reciclados, reciclables o de origen biológico tanto en sus productos como en sus empaques para el 2030. Para la primera mitad del 2020, Mattel lanzará el primero de sus productos que cumple con este objetivo, el icónico Pila de Aritos Fisher-Price, elaborado con plásticos a base de caña de azúcar y empaquetado en material 100% reciclado o de origen sustentable.

Este nuevo objetivo amplía los Principios de Abastecimiento Sustentable Ambiental de la compañía, anunciados en el 2011. Actualmente, Mattel obtiene 93% de contenido reciclado o con la certificación del Consejo de Administración Forestal en el papel y la fibra de madera utilizados en empaques y productos, superando la meta del 2018 de 90% en los últimos tres años.

A principios del 2019, Mattel estableció un Consejo de Sustentabilidad Ambiental, formado por un equipo multifuncional de líderes dedicados a alcanzar los objetivos de los esfuerzos de sustentabilidad de la compañía en varias áreas, incluida la innovación de materiales.