La petrolera colombiana Ecopetrol contrata un crédito por 1,000 millones de dólares

Ecopetrol anunció que suscribió un contrato de crédito por valor de 1,000 millones de dólares con la banca internacional. El 70% del empréstito fue contratado con The Bank of Nova Scotia y el 30% restante con Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

El préstamo tiene un plazo de cinco años y forma parte de la estrategia de gestión integral de deuda y refinanciamiento de los vencimientos de 2023. Entre las condiciones del contrato están que el capital sea "amortizable en cuatro cuotas semestrales iguales durante los últimos dos años de vida del contrato, y una tasa de interés variable de SOFR más 210 puntos básicos pagadera semestralmente", informó la empresa.

Con esta medida, se pretende sustituir el empréstito externo de 665 millones de dólares nominales que había contratado Ecopetrol en septiembre de 2018 con Mizuho Bank LTD, The Bank of Nova Scotia y Banco Sabadell. Así mismo, la compañía busca asumir los pagos sobre los vencimientos de capital de los créditos de la Refinería de Cartagena.

Esta operación de manejo de deuda pública externa fue aprobada por el Ministerio de Hacienda mediante la resolución 3373 del 19 de diciembre de 2022.

La semana pasada, la Junta Directiva de Ecopetrol aprobó un plan general de inversiones con un monto que oscila entre 25.3 billones de pesos colombianos y 29.8 billones de pesos colombianos para el año 2023, en el que se puso especial énfasis en impulsar la transición energética.