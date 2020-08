A propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contará únicamente con dos subsecretarías: la de Infraestructura y la de Comunicaciones y Transportes, luego de la cancelación de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico por cuestiones de austeridad.

Además, se formalizará la creación de la Dirección General de Concesiones.

El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto Presidencial que, entre otras medidas, plantea la cancelación de 10 subsecretarías en la administración pública federal.

En línea con dicho anuncio, este jueves se publicó en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el documento que plantea las modificaciones al Reglamento Interior de la SCT y define la competencia de sus servidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados.

“El anteproyecto propuesto no crea nuevas obligaciones ni sanciones para los particulares ni hace más estrictas las existentes. No modifica ni crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de cumplimiento. No reduce ni restringe prestaciones ni derechos. No establece ni modifica definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones ni cualquier otro término de referencia que pudiese afectar derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares”, se explica en el texto.

La nueva integración

Además de atender los temas de autotransporte federal, desarrollo ferroviario y multimodal y medicina en el transporte, la subsecretaría de Comunicaciones y Transportes incorporará la Coordinación General de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico que tendrá a su cargo once direcciones generales.

Por ejemplo, a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y Capacidades Digitales estarán vinculadas la Dirección Coordinadora de Tecnologías, Estándares e interoperabilidad y la Dirección Coordinadora Habilitadora de Capacidades Digitales

En tanto, la Dirección General de Consulta y Análisis en Telecomunicaciones y Radiodifusión, tendrá autoridad sobre la Dirección Coordinadora de Opinión en Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Dirección Coordinadora de Organismos Multilaterales y Cooperación y la Dirección Coordinadora de Enlace Interinstitucional.

Nueva dirección en concesiones

En el artículo 10 del decreto se detallan las actividades de la nueva Dirección General de Concesiones, adscrita directamente a la oficina del titular de la SCT y que contará con dos direcciones para su operación: Dirección Coordinadora de Control, y Dirección Coordinadora de Supervisión.

Como primera tarea, tendrá que “definir y supervisar, con base en la opinión técnica especializada el diseño de los lineamientos, términos y condiciones generales que deberán de observarse en los títulos de concesión que otorgue la Secretaría, en materia de comunicaciones, infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y ferrocarrilera”.

También tendrá la facultad de autorizar con apoyo de las áreas técnicas responsables, la cesión, modificación, prórroga, revocación, rescisión, caducidad o terminación anticipada, así como la supervisión y vigilancia de las concesiones del sector.