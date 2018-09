Por encargo del equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) analizará la viabilidad de operar simultáneamente un aeropuerto en Santa Lucía y el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó el futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú.

El estudio que elaborará la OACI tendrá un costo de 800,000 dólares y estará listo a finales de octubre próximo. “Si esta entidad declara que el proyecto de Santa Lucía no es viable, así se dará a conocer al público”, afirmó Jiménez Espriú durante su participación en el Foro Forbes: México, Camino a la Transición.

El colaborador de AMLO afirmó que no aun no se definen los términos en los cuales se va a realizar la consulta ciudadana para decidir si prosigue la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, o se toma la alternativa de Santa Lucía, pero sí tiene claro que no será acerca de cuestiones técnicas ni dirigida a “personas especiales” y que tendrá carácter vinculante.

“Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque todavía no terminamos de recibir la información, pero lo que sí buscamos es que haya una comunidad informada para que haya respuestas inteligentes y estamos en esto. Para el presidente electo no hay personas especiales, por lo que la consulta estará dirigida a la sociedad en general”.

Además, reiteró que es un asunto con incertidumbres y certezas, como que la obra actual se atrasó y estará lista en el 2021, pero en operaciones a finales del 2022 “si no hay ninguna contingencia”, o que se va a encarecer aún más tomando en cuenta la guerra comercial recién declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, “no sabemos ni cómo va a amanecer el dólar mañana”.

Destacó que lo que se le preguntará a la ciudadanía no será de índole técnico. “La pregunta no va a ser técnica, no vamos a preguntar sobre la problemática del espacio aéreo, no vamos a preguntarle sobre la estructura, sino preguntas sobre el impacto social de una obra de esta naturaleza”, dijo.

El 28 octubre es la fecha que se tenía prevista para realizar la consulta ciudadana que definirá si se cancela la construcción del NAIM o se habilitan dos pistas el aeropuerto militar de Santa Lucía.

Jiménez Espriú dijo: “Lo que vamos a decir a los ciudadanos es: tenemos dos opciones y las dos son viables, queremos dar a conocer los pros y los contras y que ellos estén informados y puedan tomar una postura”.

[email protected]