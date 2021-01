LG Electronics anunció una inversión en la compañía de software Alphonso, como una manera más de desarrollar nuevas tecnologías para su negocio de televisores y otras aplicaciones de video.

Con esta inversión de 80 millones de dólares, LG Electronics se convertirá en el mayor inversor de Alphonso, con una participación cercana al 50% de ese negocio

LG ha priorizado los gustos de los clientes y las tendencias de consumo como parte de su estrategia de transformación digital para ofrecer mejores servicios personalizados, dijo la compañía.

LG Electronics planea utilizar el software y los servicios de Alphonso (incluidos el análisis de datos, la planificación y activación de medios y las capacidades de Video AI) con su gama de productos de entretenimiento para el hogar.

“Las ofertas combinadas de Alphonso enriquecerán los servicios al consumidor, incluidas las recomendaciones de contenido y el propio servicio de transmisión de LG, LG Channels, para crear una pantalla de inicio robusta exclusiva y una plataforma de publicidad cruzada con un sistema de análisis integrado para televisores LG y para el mercado de televisores inteligentes en conjunto”.

Esta es la primera ronda de inversión de Alphonso desde su financiamiento Serie A de 5.6 millones de dólares en 2017, liderado por Manifest Investment Partners. Alphonso continuará operando como una empresa independiente bajo su actual marca con sede en Silicon Valley.

“Nuestra inversión en Alphonso es un componente clave de nuestra estrategia de transformación digital que se centra en la inteligencia artificial, el big data y la nube para cambiar fundamentalmente la forma en que los consumidores interactúan con sus dispositivos”, dijo Park Hyoung-sei, presidente de LG Home Entertainment Company.

“Con las capacidades de análisis de datos de TV de Alphonso, LG podrá satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, brindándoles servicios y contenido aún más personalizados. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Alphonso a la familia LG”, dijo Park Hyoung-sei.

LG en los premios CES 2021

LG Electronics obtuvo 190 distinciones en sus categorías de electrodomésticos, entretenimiento en el hogar, IT y dispositivos móviles durante la realización del CES 2021.

El reconocimiento fue liderado por el premio Best of CES de Engadget (el programa oficial de premios de CES), en la categoría de TV para LG Oled por séptimo año consecutivo. En 2021 el televisor Oled de la serie LG C1 destacó entre nuevos televisores mostrados en CES 2021. Otro dispositivo que también recibió el premio Best of CES de Engadget fue el teléfono LG Rollable, que logró el título al Mejor Teléfono/Dispositivo Móvil después de su vista previa durante el anuncio de prensa de LG en CES 2021.