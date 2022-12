KTM: bróker galardonado, comprometido con la inclusión financiera y responsabilidad social

Hace aproximadamente dos años llegó a México y Latinoamérica, uno de los bróker más reconocidos a nivel internacional de Forex y CFDs (Contratos por Diferencias), galardonado en varias ocasiones por el Global Forex Awards.

Desde entonces, Key To Markets, empresa londinense, ha sido nominada en múltiples ocasiones por su dedicación, preferencia de los clientes, tecnología e innovación, que posicionan a la marca como un referente internacional en la operación del mercado de divisas.

Por su parte, los directores de la empresa de trading, Marcos Tigsilema y Andrea Sabatini, interesados en ampliar sus horizontes de mercado, así como generar nuevas oportunidades laborales, han buscado fomentar la inclusión financiera en América Latina, dando a la región, la posibilidad de operar dentro de su plataforma con la apertura de su primera oficina en México.

Global Forex Awards: Mejor Bróker ECN

Tal ha sido el éxito de la firma de corretaje alrededor del mundo que la plataforma se ha convertido en la favorita de traders, corredores de seguros, asesores patrimoniales y empresas de inversión, por su amplia oferta de activos y la velocidad a la que se ejecutan las órdenes de compra-venta en el mercado.

Estas características, que garantizan una eficiente operación, segura, regulada y de altos rendimientos, han sido claves para ser nombrados como: “El mejor bróker de ejecución ECN” y también como “El mejor bróker con oferta IB en Latinoamérica” por el Global Forex Awards, uno de los premios más importantes del mundo dentro de la industria financiera, que reconoce a las empresas que están ampliando los límites de la innovación en el mercado de divisas.

Rankia Markets Experience: promoviendo la inclusión financiera

Parte del compromiso de Key to Markets es compartir con sus clientes, con la comunidad de inversionistas, gestores de capitales, y estudiantes, una experiencia gratificante de aprendizaje a través de sus webinars educativos, artículos de interés económico y guías de alto valor para los usuarios de la plataforma. Acciones impulsadas por Andrea Pérez Vásquez, Office Manager Regional.

En este sentido, a través de Rankia Markets Experience, evento de referencia que reconoce a los mejores expertos de bolsa y mercados, reconoció el trabajo del bróker por ser uno de sus principales patrocinadores, así como promotores de la inclusión financiera en México.

En el evento, Marcos Tigsilema dijo: “mi propósito de vida comienza con establecer planes y objetivos que te lleven cada día a ser una mejor versión de la persona que fuiste ayer”.

Es por ello que no solamente en México se han otorgado estas capacidades de inclusión financiera, sino también en países extranjeros como Chile, donde se ha expandido el mapeo de enseñanza, servicios y profesionalismo, destacó.

Además, parte de la labor del equipo de Key to Markets, sin fines de lucro, ha sido brindar sesiones de aprendizaje en instituciones universitarias, como en la Universidad Iberoamericana.

Financial Running: bienestar financiero y salud física

Como parte de su compromiso con el bienestar y salud física de la sociedad mexicana, la firma londinense también fomenta la actividad física, formando parte de la segunda edición del movimiento Financial Running, evento que reunió a celebridades como el Director General de la Bolsa Mexicana de Valores, influencers del sector financiero y desarrolladores de negocios.

Key to Markets, junto con las instituciones financieras que apoyaron este evento, buscan oportunidades de mejora para el derechohabiente mexicano a través de mercados de derivados, con el fin de mejorar las finanzas de sus usuarios, a la vez que se preocupan la salud de sus clientes y colaboradores.

