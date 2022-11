Joaquín Lichtle compone música para el mundo

Quizá no conozcas a Joaquín Lichtle, pero seguramente lo has escuchado. Se trata de uno de los músicos mexicanos camino a convertirse en uno de los compositores más importantes en la actualidad. Su trabajo orquestal contemporáneo se ha inclinado hacia la banda sonora o música de cine.

De hecho, ha tenido la oportunidad de componer música para producciones televisivas como Masterchef, Nightwatch, Interrogation Raw, Hoarders y Earth at Night In Color, siendo esta última la primera serie de alcance mundial en la que participó, además de Around The World In 80 Days, en la que colaboró como miembro importante del equipo que realizó la música.

Nacido en Puebla. A la edad de siete años, Joaquín Lichtle comenzó a tomar clases de piano inspirado por su madre, quien también tocaba este instrumento. De hecho, reveló en una entrevista para VoyageLA que tiene la habilidad de poder tocar canciones con tan solo escucharlas por primera vez.

Además de su talento, la creatividad lo llevó a componer su primera canción a los 16 años, pero fue durante un programa de verano en el prestigiado colegio de música Berklee, que daría inicio a su carrera profesional en la música, aunque no sin contratiempos.

Siendo el hijo de un exitoso empresario, su familia paterna consideraba a su pasión por la música un capricho, según el diario Síntesis. Otro desafío lo representó el hecho de no poder entrar a Berklee en un primer intento, por lo que tuvo que prepararse durante dos años hasta lograr alcanzar su sueño.

Para su fortuna, Joaquin encontró un profesor privado quien lo apoyó para ingresar a la escuela de música en un segundo intento, según la revista de Los Ángeles.

Fue también durante esta época que el artista descubrió la especialidad de “Film Scoring”, la cual encajaba con la idea que tenía su familia y amigos, ya que la música de Joaquín les recordaba a las películas, por lo que desde ese momento decidió que seguiría esa vertiente de creación de banda sonora.

Ya en la universidad, estuvo a cargo del grupo “Audire Soundtrack Choir & Orchestra”, con quien también organizó un concierto llegando a producir el evento y dirigiendo a más de 60 músicos de diferentes partes del mundo en el escenario del Auditorio Kresge del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Otro desafío tuvo que ver con enfrentar prejuicios relacionados con su edad, ya que no lograba conseguir trabajo como director de orquesta a sus casi 25 años, puesto que la mayoría de los directores de la época rondaban los 30 años de edad.

Sin embargo, su fortuna cambió al comenzar a trabajar en Bleeding Fingers Music, un prestigioso colectivo de compositores que crea bandas sonoras para el cine y la televisión, liderado por Hans Zimmer –quien ha ganado dos Óscar por su trabajo– y Russell Emmanuel.

Recientemente, la serie de Around The World In 80 Days fue nominada en la categoría de mejor tema musical para los Music+Sound Awards. La participación de Joaquín fue tan significativa que tuvo el privilegio de ser incluido en la lista de finalistas junto a Hans Zimmer, Russell Emmanuel y Christian Lundberg.

Actualmente, uno de sus sueños es hacer música para una película de Disney y de algún superhéroe de DC o Marvel, según reveló en entrevista para el diario de Puebla.

Recientemente tuvo la oportunidad de presentarse en el Tecnológico de Monterrey, como parte de una experiencia abierta a los estudiantes relacionada con la música cinematográfica; además de una Masterclass especializada para estudiantes avanzados en la carrera de música.

Sitio web: http://www.joaquinlichtle.com .

Contacto: joaquinlichtle@gmail.com .

Red social: @joaquinlichtle.