La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, dijo este jueves que dio positivo al coronavirus Covid-19.

"He dado positivo a Covid-19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante", escribió Áñez en su cuenta de Twitter. "Voy a estar en cuarentena unos cuarenta días hasta que me haga otra prueba. Me siento bien", declaró la mandataria de 53 años en un video publicado en Twitter.

Bolivia registró más de 42,000 casos confirmados de Covid-19 y 1,500 muertes hasta el momento y es uno de los países más afectados por la academia del mundo.

El Ministerio de Salud de Bolivia informó el domingo pasado que la responsable de esa cartera, Eidy Roca, dio positivo en la prueba de coronavirus y que su estado de salud es estable.

En ese momento se trataba del segundo caso de Covid-19 en menos de una semana en el gabinete del gobierno interino del país, a cargo de la presidenta Jeanine Añez. El ministro de la Presidencia, Jerko Núñez, fue hospitalizado por complicaciones en su salud, señaló un comunicado oficial.

Según las proyecciones del Ministerio de Salud, el pico más alto de contagios se registrará entre agosto y septiembre, cuando se cuadruplicaría el número actual de casos reportados.

En este contexto, Bolivia tiene previsto llevar adelante elecciones generales el próximo 6 de septiembre.