Trabajadores de sección 15 de la CTM

Interjet pide a junta de conciliación que declare inexistente huelga de trabajadores

Manuel Fuentes, doctor en derecho laboral, sólo existen tres causas por las que puede ser declarada como inexistente la huelga: la primera que no cumplan con los requisitos que la ley indica; que no hayan cumplido en tiempo y forma para colocar las banderas; que la huelga no cumpla con el objetivo que marca la ley.