La aerolínea mexicana Interjet está cerca de cerrar un acuerdo para comprar 12 aviones de pasajeros Airbus A220 para remplazar su flota, parcialmente inoperativa, de aeronaves regionales Sukhoi Superjet, dijeron fuentes de la industria.

Airbus, que ya suministra aviones más grandes de la familia A320 a la aerolínea, declinó hacer comentarios.

La aerolínea de bajo costo Interjet es uno de los principales operadores extranjeros del primer avión de pasajeros postsoviético de Rusia, que entró en servicio en el 2011.

El fabricante de aviones europeo ya no publica los precios de lista, pero un acuerdo de este tipo valdría alrededor de 1,000 millones de dólares al valor de catálogo más reciente, y se dice que los precios netos son significativamente más bajos después de descuentos no publicados. No hubo comentarios disponibles de inmediato de Interjet. El medio FlightGlobal informó a principios de este año que dos tercios de los aviones Superjet de la aerolínea estaban inactivos, debido a la falta de repuestos y a que la aerolínea planeaba retirar el modelo del servicio.

De acuerdo con información del catálogo en línea de Airbus, su modelo A220 está diseñado para transportar hasta 120 pasajeros con un rango de vuelo de casi 6,300 kilómetros, lo que los ubica en el nicho del mercado regional.

En septiembre del año pasado, la aerolínea presidida por Miguel Alemán Magnani anunció la incorporación a su flota de 20 nuevos aviones Airbus 320neo, con capacidad para transportar hasta 192 pasajeros, con lo que apuntaló su apuesta por aeronaves de mayor capacidad para enfrentar las crecientes demandas nacional e internacional y la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Paralelamente, Interjet optó por reducir gradualmente su flota de aviones rusos Sukhoi Superjet 100, que en ese momento se utilizaban en rutas que representaban menos de 10% de las ventas de la aerolínea.

Desde el 2013, los Superjet 100, con una capacidad para transportar más de 90 pasajeros, habían jugado un papel importante en la expansión de la aerolínea en el mercado local, pues sirven para cubrir rutas regionales.

Sin embargo, recientemente Interjet enfrentó dificultades para dar mantenimiento a algunas de estas aeronaves (que representan una cuarta parte de su flota) por la escasez de refacciones.

Tráfico a septiembre

En otro frente, Interjet reportó una expansión de tráfico de pasajeros de 7%, a 1 millón 110,073 personas durante septiembre, en donde el tráfico internacional se disparó 29% a 361,000 viajeros. De enero a septiembre del 2019, la empresa transportó a un total de 11 millones 314,148 viajeros, 10% más en relación con los primeros nueve meses del año previo. Este desempeño fue resultado de los aumentos de 4 y 26% observados en su tráfico dentro y fuera México, respectivamente. (Con información de Reuters)

