La Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (AMIME), creada en 1924, se manifestó en contra de continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), porque resultará muy caro terminar de construir las pistas, al igual que su mantenimiento, y apoyan la idea de operar conjuntamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la base militar de Santa Lucía (con un desarrollo de operaciones comerciales). Sin embargo, se deja en claro que falta realizar el estudio del espacio aéreo para combinar operaciones.

“El problema con la terminal de Texcoco es que los suelos no son los adecuados, se hunden, y sus pistas no podrán recibir aviones pesados de última generación para pasajeros y carga. Nuestro interés es preservar la seguridad de todos”, explicó su presidenta, Lilia Coronel, quien representa a cerca de 12,000 ingenieros de diversas especialidades en 29 estados del país,

En entrevista, la ingeniera reconoció que los 15 días que tuvieron para presentar su opinión fueron insuficientes, por lo que su comentario, que forma parte de la información que entregó la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI) a Javier Jiménez Espriú, próximo titular de Comunicaciones y Transportes, es somero pero contiene información de expertos en los diversos temas relacionados con el diseño y construcción de aeropuertos.

Incluso, un equipo de ingenieros socios que ha estado involucrado en las terminales de Veracruz, San José del Cabo y el propio AICM continúa trabajando con la finalidad de que en un par de semanas ofrezcan más detalles de su propuesta al equipo de transición, incluido el tema de costos.

Entre la argumentación técnica que sostiene la asociación está el hecho de que las pistas que se construyen en el NAIM, con una longitud de 5 km, tendrán deformación y asentamientos diferenciales en algún punto, lo que va a generar problemas futuros y en Santa Lucía eso no ocurrirá.

Incluso, se contempla que las obras que están en marcha del edificio terminal puedan ser usadas para atender los dos aeropuertos y estén conectadas mediante un tren similar al México-Toluca.

Espriú, simpatizante de AMIME

La presidenta de la asociación refirió en la charla realizada en sus oficinas que, por el momento, no han comentado su propuesta con las aerolíneas, aunque saben de su resistencia a duplicar infraestructura y personal con su propuesta y que se limitaría el anhelado hub (centro de operaciones).

Además, reconoció que Javier Jiménez Espriú es simpatizante de la AMIME desde hace varios años, lo que no significa que estén opinando a favor de la propuesta que él impulsa sino que apelan a su ética profesional.

¿Ustedes son de las pocas voces que abiertamente rechazan a Texcoco?

Sí y varias personas saltaron. Nuestro objetivo no es golpear a nadie políticamente. No tenemos contratos en la obra en marcha, queremos ir de acuerdo con nuestros principios como asociación. Además, va nuestro prestigio como organización de ingenieros, la primera en el país. No nos vamos a arriesgar, por eso estamos cuestionando. Nos veríamos muy mal si sólo actuáramos para justificar lo que se construye.

Comenta que hubo poco tiempo para dar su comentario, ¿pudieron haberse negado?

Sí, pero tenemos una responsabilidad como gremio y colaboramos a pesar de que no hubo alguna retribución económica, que es necesaria por el trabajo profesional que se hace. No queremos ser presionados para emitir algún comentario.

¿Han sido criticados por su postura?

Sí, nos han cuestionado pero no nos molestamos porque consideramos que son personas que tienen interés específico en el aeropuerto, lo cual tampoco es que sea ilegal, pero nos han seguido grupo de ambientalistas que tampoco está muy de acuerdo con que sea en Texcoco.

[email protected]