IFT pasa la fusión WarnerMedia-Discovery y así nace un nuevo gigante del streaming

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) validó la operación de concentración entre WarnerMedia, como parte vendedora, y Discovery Inc. y Drake Subsidiary Inc. como parte compradora, de una serie de negocios de contenidos que incluyen activos tangibles e intangibles, así como pasivos y la distribución directa del canal HBO Max en territorio mexicano.

El IFT dijo que validó esta concentración el pasado 22 de agosto, en su calidad de autoridad en materia de competencia económica en las telecomunicaciones de México.

La notificación de concentración de estas entidades al IFT ocurrió en septiembre de 2021, cuando la parte vendedora, propiedad todavía de AT&T, avisó al regulador que había alcanzado un acuerdo de compraventa de ciertos activos a favor del grupo de interés económico vinculado a Discovery Inc. en Estados Unidos y con repercusión en el mercado mexicano de los contenidos audiovisuales.

AT&T había comprado WarnerMedia y otros activos en el año 2018 por unos 85,000 millones de dólares. En esas fechas, AT&T sometió a esta unidad de negocio, entonces llamada Time Warner, a una serie de saneamiento financiero y después de estrategias de negocio que poco fructificaron, AT&T decidió desprenderse de esta compañía, que fue adquirida por el grupo Discovery para crear ahora la marca “Warner Bros Discovery”.

La concentración WarnerMedia-Discovery significó un negocio valorado en 43,000 millones de dólares.

La operación, validada ahora por el regulador mexicano, crea un nuevo gigante de las comunicaciones audiovisuales, con fuerza en las aplicaciones streaming.

Esto debido a que Warner Bros Discovery nace con la aportación de los canales HBO, HBO Max, CNN, Warner Bros, DC Films, New Line Cinema, TBS, TNT, TruTV, Cartoon Network/Adult Swim, Turner Sports and Rooster Teeths y la mitad de CW Network que WarnerMedia mantenía en conjunto con Paramount.

En tanto que Discovery Inc. aportó a la nueva entidad los contenidos de Discovery Plus, Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, Turbo/Velocity, Animal Planet, Science Channe y OWN.

Una vez combinados todos los activos de estas dos empresas para crear Warner Bros Discovery, la proyección de facturación para la nueva entidad sería de 52,000 millones de dólares en el año 2023, con beneficios brutos de 14,000 millones de dólares y con eficiencias de costos por 3,000 millones de dólares al año.

La combinación de todos estos contenidos y la millonaria facturación hizo que el IFT investigara la viabilidad de la operación WarnerMedia-Discovery y sus posibles efectos positivos y negativos en el mercado mexicano.

Para el IFT, la concentración pasaba por la provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales para su transmisión a través de plataformas de distribución OTT; y también tenía que ver con la venta de tiempos y espacios de publicidad en sistemas de distribución de contenido audiovisual vía streaming.

Después de su análisis, el IFT previó en general que la operación no generará riesgos a la libre concurrencia y competencia económica en el mercado mexicano de telecomunicaciones y la prestación de servicios de contenidos audiovisuales.

Pero el IFT sí identificó en particular que Warner Bros Discovery participa en el mercado relacionado de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales a proveedores del servicio de televisión de paga en la categoría programática infantil, a través de los canales de Cartoon Network y Cartoonito, en el cual tiene una participación “sustancial” medida en términos de audiencia.

Por lo que solicitó a Warner Bros Discovery no atar o empaquetar los canales restringidos infantiles que eran propiedad de WarnerMedia, con el canal restringido de Discovery Kids, y tampoco trasferir contenido audiovisual de los canales Restringidos infantiles que eran propiedad de WarnerMedia al canal Discovery Kids o viceversa.