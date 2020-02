Con poco más de cuatro años en México, Kia se consolida con una oferta sólida de modelos. El caso de este híbrido ha sido un éxito, aunque con problemas de disponibilidad: “Tenemos desde hace dos años un vehículo híbrido, Niro, con el que hemos tenido algunos temas de suministro. No hemos podido tener la cantidad suficiente porque se ha convertido en una especie de best seller a nivel global y no hemos podido tener la cantidad suficiente. Estamos comercializando alrededor de 1,500 unidades cada año que están por debajo de la demanda. Al menos podríamos comercializar 30% más de Niro si tuviéramos el suficiente producto. Es un porcentaje considerable y se debe a que estamos con el suministro contado, reflejo de una capacidad limitada de producción, y de que existen mercados en donde se comercializan más híbridos”, señaló Horacio Chávez, managing director de KIA Motors México.

Sin embargo, y pese al buen momento de este modelo, para el ejecutivo aún no existen las condiciones de mercado para que el sector tenga un crecimiento acorde al potencial identificado y para traer más modelos: “Sin duda, la principal barrera es el precio. Los incentivos en los países desarrollados que tienen volúmenes importantes de híbridos van de 2,000 a 4,000 dólares, estamos hablando de 40,000 a 80,000 pesos. Con ese tipo de incentivos y con nuestro coche, estaría en un rango más accesible. Niro entraría en el rango de los SUV más pequeños”.

Y aquí profundizó: “El más sencillo de los incentivos y con el que la industria ha intentado llegar a un acuerdo con las autoridades es en el IVA. Si hay una exención del IVA, que es de 16%, sería muy atractivo”.

La meta es verde

Por su parte, Toyota tiene diseñada una estrategia para mantenerse como el fabricante con el mayor número de modelos con tecnología amigable con el medio ambiente. Así lo explicó Guillermo Díaz, director de Operaciones de Toyota Motor Sales de México:

“Toyota siempre ha mostrado un serio compromiso con el medio ambiente. Es por eso que nos planteamos el reto de que para el año 2025 25% de las ventas anuales de Toyota en México sean de vehículos híbridos. El año pasado dimos un gran paso hacia esa meta, pues se agregaron dos nuevos integrantes a la familia Hybrid: RAV4 y Corolla, uniéndose a Camry y a los pioneros Prius y Prius C”. Los argumentos que sustentan este plan se deben al buen desempeño comercial, pues tan sólo en el 2019 la venta total de unidades con tecnología híbrida fue de 16,980 que representaron 16% del total de la marca.

Fervor híbrido

Desde el 2010, año en el que Prius comenzó a rodar en México, el consumidor conoció una forma de movilidad más eficiente que posicionó a Toyota como la marca referente en tecnología híbrida. Desde entonces su buena reputación ha impactado en el suministro de algunos de sus modelos: “los únicos que tendrían una lista de espera, debido a su alta demanda son Corolla Hybrid, que podría ser de un mes aproximadamente, y RAV4 Hybrid donde la espera va de tres a nueve meses, máximo”, señaló Díaz.

Trabajo y aventura limpios

El desarrollo de la tecnología Mild Hybrid también se puede aplicar a otros fines y a segmentos que nadie se imaginaría. “Empezamos a comercializar modelos con el motor eTorque con el año-modelo 2020 en el mes de septiembre del 2019 y fue la gran novedad en RAM con el 5.7 Mild Hybrid eTorque, que lo lanzamos en nuestra nueva línea de pick ups de la plataforma Limited, Longhorn y Laramie Sport. Y en Wrangler lanzamos el motor 2.0 litros turbo, también con la tecnología Mild Hybrid, y éste marcó dos cosas importantes: la primera vez que ofrecemos un motor turbo en un Jeep Wrangler o en toda la marca Jeep, y que estos motores lo tienen a partir de los modelos 2020 las versiones de Wrangler Sport y Sahara”, dijo en entrevista Rafael Paz, director de Jeep y RAM en FCA México.

Más ventas y modelos

Exención del ISAN, verificación y Tenencia vehicular son parte de los beneficios para el sector, mismos que el consumidor comienza a identificar y buscar. Tan sólo en el mes de enero del 2020 RAM aumentó 35% sus ventas comparadas con enero del 2019, mientras que Jeep Wrangler creció 35% respecto al mismo periodo. Para el directivo los motores eTorque son responsables en buena medida de este momento: “Gracias a la introducción de estos motores, RAM es ya la pick up de lujo número uno en ventas en México”, y adelantó que habrá más novedades: “En el 2020 vamos a introducir más versiones de RAM como motores Mild Hybrid no solamente en ocho cilindros sino también en seis, y éstas las vamos a enfocar en versiones orientadas a labores de trabajo o comerciales”.

