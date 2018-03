Bajo una alianza de inversión estratégica, México-China-Japón, se invertirán 4,400 millones de pesos para ensamblar el primer vehículo ligero chino en México para el mercado local en la planta de Giant Motors en Hidalgo.

El gobernador del estado, Omar Fayad, informó que se ensamblarán 1,000 unidades a partir de este año y, hacia el 2021, 10,000 vehículos subcompactos, aunque la planta de Giant en Ciudad Sahagún, con Asociación de JAC y Faw, tendrá capacidad de producir 40,000 unidades. Esta planta generará 1,000 empleos directos y 4,500 indirectos; mientras que se prevé trabajar con cinco proveedores locales de la planta de camiones de Giant, dijo Elías Massri, director de Giant en Latinoamérica.

México a través de la empresa Inbursa -propiedad de Carlos Slim- aportará 50% de la inversión, mientras que la empresa japonesa Chori aportará apoyo tecnológico y financiamiento.

Todos los vehículos que se ensamblarán en esta planta con el sello Hecho en México serán de la marca JAC, que tiene presencia en 120 países en el mundo. Aunque, se apoyarán de partes y componentes procedentes de China.

Elías Massri precisó que la logística, costos y la cadena de valor se complementan con la japonesa Chori, que tiene presencia en México y Latinoamérica, enfocada a la industria automotriz, y que ha ido de la mano con JAC por más de 10 años. La inversión marca el inicio del renacimiento del clúster automotriz en Ciudad Sahagún, ya que la llegada de JAC a México, por un lado, atraerá nuevas empresas proveedoras de autopartes a la región, y, por otro, dará pauta para que en un futuro cercano se utilice la infraestructura existente. Refirió que se trabajará con 50 proveedoras locales que atienden al ensamble de los camiones de Giant, pero se irán sumando nuevos actores.

La unidad china que se ensambla en México, denominada SUB 2 y SUB 3 , será lanzada el 18 de marzo y su comercialización en principio será local a partir del segundo semestre del año. Aunque no se descarta que en un futuro se exporte a países de Centroamérica. A Estados Unidos no, porque es una unidad pequeña , dijo el directivo de la empresa.

JAC también producirá un vehículo eléctrico en México, a fin de que la entidad se convierta en un hub de Centroamérica. El fabricante chino de propiedad estatal comenzó a fabricar desde el 2010 coches de impulsión eléctrica o híbrida sobre la base de los modelos de sus vehículos que ya se están fabricando o sobre los que aún están en la fase de prototipo.

Se defenderá contra viento y marea: Guajardo

Meta automotriz al 2020 no cambia

Contra viento y marea México sostendrá la meta de producir cinco millones de vehículos ligeros hacia el año 2020, sostuvo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al destacar que el plan de ensamble de China Giant y JAC, aportarán un granito de arena .

Vamos sobre la meta de que México sea una plataforma de producción de cinco millones de vehículos para el año 2020 y esa meta la sostendremos contra viento y marea, en los cuestionamientos de las negociaciones que están frente a nosotros , prometió a empresarios mexicanos, chinos y japoneses.

El encargado de la política comercial dijo que en México pueden sentirse seguros que los 800,000 mexicanos que dedican su esfuerzo al sector automotriz, podrán y seguirán confiando, que estamos comprometidos de ampliar los horizontes de la nación .

En el marco del anuncio de inversión para el ensamble de autos chinos, Guajardo afirmó que Giant, JAC y Faw, junto con Inbursa y la japonesa Chori Company, nos están dando la muestra de que en la diversificación está justamente el crecimiento sólido .

Recordó que cuando iniciamos la aventura de internacionalización en México, 85% de la Inversión Extranjera Directa llegaba de Estados Unidos; en estos cuatro años de la administración del presidente Enrique Peña, hemos llegado a un récord a septiembre del 2016 de 127,000 millones de dólares de inversión y de ese total 38% proviene de Estados Unidos y 62% restante viene de Asia y Europa. ¡Ese es el rumbo! , lanzó.

El secretario de Economía mencionó que México ha madurado y ha dado cuenta de lo que es capaz, con sus trabajadores, técnicos e ingenieros. Hace 20 años muchas industrias dudaron de resistir la competencia en el primer Tratado de Libre Comercio, el de América del Norte, y hoy muchas de esas industrias son líderes globales.

