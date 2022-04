México es el país con el mayor consumo de comida chatarra en América Latina con 214 kilos de alimentos ultraprocesados per cápita cada año, de acuerdo con el Centro de Orientación Alimentaria (COA Nutrición). Por esta razón, el 39% de los mexicanos entre 20 y 35 años padece de sobrepeso y obesidad, según las cifras más recientes de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD).

La comida chatarra es el factor detrás de estas alarmantes cifras; por ello, una vez que el home office se disparó en nuestro país a raíz de la pandemia, gran parte de la población intentó cocinar saludablemente y buscó opciones sencillas para poder combinar el trabajo y la alimentación rápida, una de ellas, los servicios de delivery, como Uber Eats o Rappi. Sin embargo, este tipo de servicios cuenta con un ticket promedio alto, esto sin considerar gastos adicionales como propinas o incluso incrementos en tarifas que se han presentado durante el último año.

Rappi es la app de su tipo con el ticket promedio más alto, con 328 pesos; le siguen Uber Eats, con 172 pesos; y Didi Food, con 144 pesos en promedio durante el primer semestre de 2021, de acuerdo con datos de Fintonic.

Nueva forma de comer equilibrado sin dedicarle tiempo

El año pasado surgió una solución a toda esta problemática, por medio de Foodin’, una startup mexicana que busca revolucionar el sector de la comida rápida, llevando a la casa u oficina comida rica y equilibrada.

Este servicio innovador consiste en enviar platillos frescos y cocinados por chefs cada semana, revisados y avalados por nutriólogos certificados, para que sean realmente equilibrados, conservados con atmósfera modificada para preservar el sabor durante una semana, y con la ventaja de que se trata de alimentos frescos sin conservadores.

Con esta nueva solución, el usuario puede seleccionar sus platillos (4, 6, 8 o 12) y recibirlos en la puerta de su casa -cada inicio de semana- calentarlos durante 3 minutos y listo. El pago se realiza de forma semanal con envío gratis a donde se quiera recibir la comida, a la casa u oficina, cuenta con 30 recetas disponibles con un cambio de 5 nuevos platillos cada mes.

Otra ventaja de este servicio es su compromiso con el medioambiente: al ser un plan semanal, el cliente puede regresar sus empaques limpios al repartidor, y Foodin’ se encarga de reusarlos y reciclarlos. El film que cubre los alimentos es oxobiodegradable. Su proceso de desintegración es mucho más rápido y puede descomponerse en cualquier ambiente.

Es así como hoy en día no se tiene que pensar en qué comer, hacer el super, gestionar el refri, cocinar o lavar trastes, gracias a la nueva solución que surge de la normalidad post pandemia.

Foodin’ busca posicionarse a precios accesibles para atacar al mercado de comida rápida

El precio por platillo varía entre $90 y $98, sin costo de envío en toda la CDMX y algunas zonas del área metropolitana. Para realmente volverse una opción de reemplazo a la comida chatarra y las apps de delivery, logrando entregar comida equilibrada, lista en 3 minutos sin gastar tanto tiempo y dinero.

Dentro de su plan de expansión y debido a una demanda alta, Foodin’ integrará muy pronto diversas verticales, tales como la posibilidad de pedir para el día siguiente, una ampliación importante del catálogo disponible y una línea « on the go » para ofrecer aún más practicidad a nuestros usuarios.

Presente en la CDMX desde hace un año, están a punto de llegar a las 100,000 comidas entregadas y seguramente habrá muchas más, ya que han tenido un enorme impacto posicionándose como una opción única en la manera de entregar comida rápida y equilibrada.

¿Sabías qué? También tiene servicio B2B

Foodin’ cuenta con un menú diseñado especialmente para empresas, a las cuales brinda un servicio especializado y hecho a la medida de cada uno de sus clientes. Puedes contactarlos aquí.