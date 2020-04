First Majestic, la tercera empresa productora de plata de México, exhortó al gobierno mexicano a considerar a la minería de este metal como un negocio esencial.

En el primer trimestre del 2020, esta compañía produjo 6.2 millones de onzas equivalentes de plata, una baja interanual de 1 por ciento.

“La fuerte producción de nuestras tres minas operativas alcanzó 6.2 millones de onzas equivalentes de plata en el primer trimestre, o 9% por encima de nuestra guía suspendida anteriormente”, dijo Keith Neumeyer, presidente y director ejecutivo de First Majestic.

“Nuestras minas San Dimas, Santa Elena y La Encantada fueron todas operando por encima de la guía antes del decreto federal de México para suspender todas las actividades mineras en respuesta a la pandemia del Covid-19. Mientras apoyamos las acciones que se están tomando, continuamos entablando conversaciones con las autoridades federales y estatales para crear conciencia sobre la importancia de la minería de plata como un negocio esencial”, añadió en un comunicado.

Su producción total alcanzó 6.2 millones de onzas equivalentes de plata, que consisten en 3.2 millones de onzas de plata y 32,202 onzas de oro, en línea con el trimestre anterior, y 9% por encima de la guía antes de la suspensión.

En el 2018, una de las transacciones más representativas de la minería en México fue la compra de Primero Mining por parte de la canadiense First Majestic por un monto de 320 millones de dólares. Con ello, adquirió los activos de la mina San Dimas, dedicada a la extracción de metales preciosos en el estado de Durango.

Según los últimos datos disponibles de la Cámara Minera de México, Fresnillo Plc es la empresa más importante en la producción de plata minera en México y en el mundo, participando con una tercera parte de la producción nacional y 7% de la mundial.

Le sigue en importancia en el país la empresa Goldcorp, por la aportación de la mina Peñasquito y después con producciones cercanas: Grupo México, Pan American Silver, Industrias Peñoles y First Majestic.

De acuerdo con estimaciones, se anticipa que esta situación pudo cambiar en el 2019, de concretarse los planes de producción de la mina San Dimas, con lo que First Majestic podría colocarse en la tercera posición, alejándose de Grupo México y Pan American Silver.

En respuesta al Covid-19, la compañía implementó varias medidas de control para ayudar a prevenir la propagación de un posible brote de virus. Algunas de estas medidas incluyen el distanciamiento social, la cancelación de cualquier visita no esencial a las minas, medidas integrales de saneamiento para transporte en el lugar de trabajo y de la compañía, y detección previa de síntomas de virus. Además, ha implementado restricciones de acceso para limitar los viajes dentro y fuera de las comunidades locales. Hasta la fecha, First Majestic no ha experimentado ningún incidente relacionado con el Covid-19 en sus sitios u oficinas corporativas.

