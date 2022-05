Meta Platforms, Inc., la compañía propietaria de Facebook, Instagram y Messenger, realizó un profundo cambio de redacción en su política de privacidad para ofrecerla con un lenguaje susceptible de ser entendido por cualquier persona con estudios de secundaria y superiores, de acuerdo con Rob Sherman, subdirector de Privacidad de Meta.

La nueva redacción de la política de privacidad no incluye cambios en el tipo de datos personales recabados por Facebook, Instagram y Messenger ni en los criterios de su tratamiento, sólo intenta ser más legible, clara y comprensible, dijo Sherman en una rueda de prensa realizada por video el jueves 25 de mayo.

Con estas actualizaciones Meta no asume nuevos derechos sobre los datos personales de los usuarios. Esta actualización, dijo, no permitirá que ni Facebook ni Instagram ni Messenger recopilen ni usen ni compartan los datos personales de sus usuarios “de nuevas formas”.

El nuevo documento no hace cambios en las políticas de WhatsApp, Workplace, Free Basics ni Messenger Kids, otros servicios de comunicación digitales propiedad de Meta, que tienen sus propias políticas de privacidad.

WhatsApp, Facebook e Instagram se encuentran entre las cuatro redes sociales con más usuarios activos en México. De acuerdo con la Asociación de Internet MX, que agrupa a los principales actores de la industria digital de México, WhatsApp cuenta con 78.6 millones de usuarios; Facebook, con 74.3 millones, e Instagram, con 30.6 millones.

Mayor control de los usuarios

La idea de Meta es que sus usuarios conozcan mejor el uso que las redes sociales de la compañía dan a sus datos personales y puedan tomar acciones para restringir o no su tratamiento, que entiendan con claridad cómo usa y comparte la información personal con terceros, determinen qué tipo de publicidad no quieren ver durante su navegación y activen las herramientas para controlar quién puede ver y quién no sus publicaciones.

“Agregamos más ejemplos sobre los tipos de información que recopilamos para brindar los servicios personalizados que las personas esperan, como contenido recomendado y conexiones sugeridas”, escribió Michel Protti, director ejecutivo de privacidad de productos, en un post corporativo sobre el cambio de la política de privacidad.

“También incluimos más detalles sobre los terceros con quienes compartimos información y que nos aportan datos, y explicamos cómo y por qué se comparte la información de las personas en nuestros productos, entre otros cambios. Nuestra política actualizada incluye más detalles sobre la información que recopilamos si usas nuestros productos, pero no tienes una cuenta, y cuándo compartimos datos con las fuerzas del orden con fines de protección y seguridad”, dijo Protti.

De acuerdo con Rob Sherman, la información relacionada con datos personales que más interesa a los consumidores de Meta es:

Saber quién ve la información que los usuarios publican Saber qué información solicita el gobierno de los usuarios Saber cómo usa Meta la información de carácter personal que recaban sus servicios

La nueva redacción de la política de privacidad estará disponible a partir del 26 de mayo de 2022 y los usuarios de Facebook recibirán un aviso de notificación para que conozcan el Privacy Center (el tablero de privacidad de Facebook) y naveguen en la nueva redacción del documento.

El documento, en cualquier caso, es un compendio de 12,000 palabras (unas 40 páginas tamaño carta), con ejemplos, ilustraciones y videos y organizado a través de 13 preguntas clave:

¿Qué es la Política de privacidad y qué cubre? ¿Qué información recopilamos? ¿Cómo usamos tu información? ¿Cómo se comparte tu información en los Productos de Meta o con socios integrados? ¿Cómo compartimos tu información con socios, proveedores, proveedores de servicios y terceros? ¿Cómo trabajan en conjunto las empresas de Meta? ¿Cómo puedes administrar o eliminar tu información, y ejercer tus derechos? ¿Cuánto tiempo conservamos tu información? ¿Cómo transferimos información? ¿Cómo respondemos a solicitudes legales, cumplimos con la legislación aplicable y evitamos daños? ¿Cómo sabrás si la política cambió? ¿Cómo puedes hacerle llegar tus dudas a Meta? Por qué y cómo tratamos tu información

La redacción es resultado de un ejercicio de consultas con expertos en privacidad, legisladores y usuarios de los servicios de Meta con ayuda del TTC Labs (The Trust, Transparency and Control Labs), un centro de investigación intersectorial patrocinado por Meta dedicado a crear herramientas relacionadas con la privacidad de los consumidores digitales.

De acuerdo con Rob Sherman, la redacción la realizó un equipo de investigación acompañado de expertos con base en un análisis sobre nivel de lectura y de diferentes preguntas y consideraciones relacionadas con la privacidad de los usuarios de Meta.

Facebook e Instagram tienen años protagonizando debates y polémicas sobre el uso que estos servicios de Meta dan a la información personal de sus usuarios.

Entre los mayores escándalos se encuentra el de Cambridge Analytica, una compañía que se aprovechó de las herramientas de compartición de datos fabricadas por Facebook para diseñar estrategias de propaganda que beneficiaron a actores políticos, principalmente al entonces candidato Donald Trump.

En 2021, The Wall Street Journal y distintos reporteros agrupados alrededor de la iniciativa de colaboración periodística The Facebook Papers denunciaron, entre otras cosas, un diseño algorítmico en Instagram que enganchaba particularmente a mujeres adolescentes y afectaba su salud emocional y afectiva.

Otras polémicas se han suscitado debido a las políticas de moderación del contenido publicado por los usuarios. En consecuencia, Facebook —que cambió su nombre corporativo por el de Meta en octubre de 2021— ha invertido miles de millones de dólares para diseñar mayores controles de privacidad para sus usuarios, aumentar sus capacidades en ciberseguridad y robustecer sus medidas de moderación del contenido.