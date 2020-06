El agro mexicano mantiene preocupación por el proteccionismo que pueda ejercer el gobierno de Estados Unidos a través de la estacionalidad agrícola, “es un riesgo mayúsculo, dirigido a temas estacionales contra productores mexicanos, es un instrumento que quieren utilizar con tintes políticos en EU sin ningún tipo de consideración a los consumidores americanos ni a los costos, ni a la competitividad del mercado americano”.

Así lo expresó Juan Cortina Gallardo, secretario del Consejo Nacional Agropecuario al exponer que actualmente la industria hortofrutícola del país da cerca de 1.4 millones de empleos a jornaleros y a sus familias con sueldos competitivos y con acceso a seguridad social, “esto sin mencionar los miles de empleos a profesionistas agrícolas que da la actividad y toda la derrama económica de proveedores de toda la cadena. Esta industria representa el 40% del valor total de la producción agrícola en nuestro país”.

Tan sólo en 2019 estos productos representaron 15,000 millones de dólares de exportaciones a Estados Unidos y sin lugar a dudas es un caso de éxito del sector exportador nacional que ha crecido cerca del 1000% en los últimos 25 años.

No obstante, el 9 de enero los senadores de Florida y Georgia solicitaron la inclusión de la estacionalidad agrícola en el T-MEC, desde ese momento y de manera oficial, el CNA manifestó que dicha petición no solo era inaceptable si no totalmente violatoria de la OMC, “la realidad es que esta medida beneficia solo a un pequeño grupo con intereses especiales amenaza la agricultura libre, abierta y transparente del comercio, esto sin mencionar que de hacerse pudiera provocar la quiebra de muchos productores a lo largo y ancho de nuestro país”.

El pasado 13 de enero el CNA manifestó su profunda preocupación al respecto en una carta que se mandó a los diferentes poderes nacionales y organismos empresariales del país.

El 5 de marzo se anunció un plan para realizar audiencias al respecto como parte de su compromiso con los legisladores; “para el 7 y 9 de abril, el gobierno americano sigue adelante con esta intención, éstas audiencia se pospusieron por la pandemia el 18 de marzo, pero se espera que se reactive de manera pronta conforme se de la activación en Estados Unidos”, añadió Cortina Gallardo.