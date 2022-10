En ola mundialista, Sky cambia imagen y apuesta a fidelización con nuevo servicio de telefonía móvil

Ante el reto de fidelizar suscriptores en el pujante mercado de contenidos, donde conviven los servicios de televisión de paga tradicionales y las plataformas de video bajo demanda, Sky quiere diferenciarse ampliando su portafolio de productos y complementándolos entre sí.

En esta tónica, desde esta semana inició la comercialización de su servicio de telefonía celular, el cual estará disponible a nivel nacional, pero sólo para su base de usuarios. El servicio nace bajo la marca de Blue Telecomm Cel y se ofrecerá con el soporte de la red de AT&T.

Los clientes nuestros que decidan contratar el servicio de telefonía celular tendrán mucho más contenido de Sky”, explicó en conferencia de prensa Luis Malvido, Corporate Executive Officer (CEO) de Sky.

De esa forma resumió que la apuesta trata sobre ofrecer beneficios cruzados entre sus productos y con ello, diferenciar su servicio de contenidos vía televisión satelital.

En la práctica, esto significa que, al contratar el servicio móvil, un suscriptor de un paquete básico de Sky puede automáticamente adquirir los privilegios de un paquete superior y estos beneficios pueden ir creciendo si se suman más líneas móviles.

“Un cliente básico Silver que contrate dos líneas para miembros de su familia pasará a ser cliente Platinum con todos los beneficios en contenido que tiene ese servicio. Y si siguen contratando líneas tendrán beneficios adicionales”, explicó Malvido.

Los paquetes de telefonía de Sky incluirán redes sociales ilimitadas y, como beneficio adicional, el servicio Blue to go –que permite a los suscriptores ver en dispositivos móviles los contenidos de Sky– no consumirá los datos incluidos en los paquetes.

De entrada, el mercado potencial del servicio telefónico de Sky es de unos cuatro o cinco millones de personas, partiendo del hecho de que llegan a un millón de hogares y en promedio, cada una de estas unidades posee cuatro o cinco integrantes, proyectó el CEO de Sky.

Nueva imagen y oferta mundialista

El anuncio de este lanzamiento ocurre de forma paralela al lanzamiento de la nueva imagen de Sky en México, que se unifica con la identidad de la marca a nivel mundial, lo que implica el cambio en los colores y tipografía del logo.

También incluye la desaparición de la marca de prepago VeTV, que ahora se denominará Sky Prepago, cuya oferta inicia en los 249 pesos.

El movimiento coincide también con la campaña para promover la oferta de contenido de Sky para el mundial de Qatar 2022, que consiste en la posibilidad de poder acceder a los 64 partidos de la justa deportiva desde el paquete de entrada de la marca, además de contar con el servicio Blue to go, sin costo adicional, durante lo que resta del año, al menos.

“Estos beneficios se ofrecerán hasta enero, posterior a esa fecha todavía estamos en estudio de si se mantendrán”, dijo Malvido.

En medio de la competencia con otros medios de distribución de contenido, el CEO de Sky recalcó que un diferenciador de la marca será el ser la única en contar con todos los partidos del evento, además de la portabilidad de los contenidos en vivo, gracias a Blue to go.

