Participa desde ya en el sorteo de este miércoles 20 de abril de 2022 del Powerball desde México, y podrás ganar hasta 370 millones de dólares. Consigue tu boleto oficial desde tu teléfono móvil a través de la plataforma de lotería online TheLotter. Tus sueños podrían estar más cerca de hacerse realidad de lo que tú crees, ¡a solo un boleto de distancia!

¿Tienes dudas sobre cómo participar del Powerball de Estados Unidos de forma segura?

Hablamos con el portavoz de TheLotter, Sebastián Díaz, quien ha respondido a todas las grandes preguntas que pueden surgir antes de realizar una apuesta online. ¡Veamos que nos dijo!

- ¿Quién es TheLotter y por qué es más conveniente que otras plataformas de lotería online?

“TheLotter es el servicio de mensajería de lotería online líder en el mundo que, gracias a una plataforma de juego novedosa y fácil de usar, permite a sus usuarios participar de las loterías de todo el mundo dónde y cuándo lo deseen”, asegura Díaz.

“La principal ventaja es que, a diferencia de los sitios de apuestas de la competencia que se basan en un sistema de pólizas de seguro para pagar a sus clientes en caso de acierto, TheLotter compra boletos de lotería oficiales reales en nombre de sus jugadores a través de representantes locales. Eso hace que nuestro modelo de negocio sea mucho más seguro para el cliente.”

- ¿Pero, cómo podemos estar seguros de que los premios llegarán efectivamente a manos de los ganadores?

“Al ser una empresa regulada en la Unión Europea, TheLotter es sinónimo de seguridad, lo que implica que el cobro de todos los premios está siempre garantizado. Ponemos a disposición del cliente diversas pruebas que establecen su derecho legal a ser el titular del boleto y del premio en caso de ganar, tales como la copia escaneada del boleto comprado en su representación, un email de confirmación de la compra o el historial de boletos adquiridos que se guarda de forma permanente en su cuenta. Además, en caso de que el cliente no esté satisfecho con el servicio, disponemos de una garantía de devolución del dinero en la primera compra”, comenta Sebastián Diaz.

- ¿Qué tan fácil es comenzar a jugar?

“Quienes quieran participar de la lotería online primero deben crear una cuenta en pocos pasos. Una vez hecho esto, pueden elegir la lotería Powerball de EE. UU., completar los boletos exactamente igual que como la versión en papel y escoger su método de pago de preferencia, que suele ser Visa entre los mexicanos. Al final, el jugador recibirá una notificación automática cuando se complete su pedido. ¡Como ven jugar a la lotería online es realmente muy fácil!”, destaca Sebastián.

- ¿Cómo me entero si gané un premio?

“Todos los jugadores que ganen premios de lotería serán notificados por correo electrónico o SMS y no tendrán que preocuparse por revisar los resultados. Es importante saber que no importa cuánto ganen, los premios son siempre 100% del cliente. TheLotter no tiene ningún derecho legal sobre los boletos y nunca cobrará una comisión sobre los premios de sus usuarios”.

- ¿Cómo cobro mis premios en caso de ganar?

“En caso de que el usuario gane premios menores a 200,000 dólares, todo el dinero se depositará directamente en su cuenta bancaria. Si gana un gran premio de lotería, como el premio mayor, el ganador deberá viajar personalmente a retirar su premio y TheLotter correrá con todos los gastos.”

- ¿Qué pasa si no es posible viajar debido a la pandemia?

“Si debido a la pandemia de coronavirus el ganador no puede viajar de inmediato a cobrar su premio del Powerball de EE. UU., las loterías americanas esperan hasta un año para que el usuario cobre sus ganancias. Y, en caso de ser necesario, es posible transferir el boleto a un familiar que sí tenga la posibilidad de trasladarse a los Estados Unidos para que cobre el premio en nombre del jugador”, nos confirma el portavoz de TheLotter.

- ¿Quiénes pueden participar en TheLotter?

“Todos los amantes de la lotería mayores de 18 años, desde cualquier lugar del mundo, pueden participar de nuestros servicios. Cabe aclarar que los latinos en general, y los mexicanos en particular, destacan especialmente como jugadores frecuentes y han reclamado premios increíbles que van desde los 50 mil dólares, ¡hasta los 30 millones de dólares!", dice Sebastián Díaz entusiasmado.

- ¿Hay ganadores de TheLotter que confirmen que todo es real?

“¡Claro! ¡El portal cuenta con más de 110 millones de dólares pagados a más de 7 millones de ganadores de todo el mundo! El éxito de TheLotter es, de hecho, el resultado directo de la confianza que los clientes han depositado en el sitio durante las últimas dos décadas, confianza que se debe en gran parte a nuestros muchos ganadores que reclamaron con éxito sus premios y recolectaron el total de sus ganancias".

- ¿Cuánto cuestan los boletos? ¿Es posible obtener descuentos?

“Los boletos del Powerball de EE. UU. son muy accesibles y cuestan menos de 5 dólares por línea, pero además el sitio ofrece numerosas herramientas para ahorrar dinero. Las Subscripciones, por ejemplo, permiten participar en cada sorteo consecutivo del Powerball y conseguir cada siete boletos uno totalmente gratis, lo que ayuda a nuestros jugadores a ahorrar no solo dinero, sino también tiempo”, confirma Diaz.

“TheLotter también ofrece la posibilidad de jugar con Multi Sorteos a una cantidad de sorteos por adelantado y recibir grandes descuentos, o ahorrar y también aumentar las probabilidades de ganar con una Peña para jugar en un grupo de lotería público o combinar apuestas personales y grupales a un precio reducido jugando con Paquetes”, concluye el portavoz de TheLotter Sebastián Díaz.

¡Muchísimas gracias al Sr. Sebastián Diaz, portavoz de TheLotter, por su paciencia y tiempo!

Y ahora que hemos respondido a las preguntas más importantes para realizar una compra segura e inteligente, no lo pienses más y completa tu boleto oficial del Powerball de EE. UU. con tus números favoritos. ¿Has pensado ya cómo te pueden cambiar la vida 370 millones de dólares?

TheLotter es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/CRP/402/2017 emitida el 08/07/2021). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para más información de juego responsable, visite: rgf.org.mt.