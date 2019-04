El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), en el Estado de México, se inaugurará en junio del 2021, como está planeado, y su presupuesto original (68,000 millones de pesos, más IVA) no se incrementará, como ha sido la “mala costumbre” de otras administraciones, aunque no hizo referencia a trabajos que no estaban contemplados en su proyecto.

“Estoy seguro de que hasta vamos a hacerlo en menos, porque se va a manejar el presupuesto, que es dinero del pueblo, que es dinero sagrado, con honestidad”, dijo en una ceremonia con la que dio inicio a los estudios y trabajos preliminares para el desarrollo de la obra.

El mandatario reiteró que están listos para iniciar los trabajos (aunque esperarán la autorización ambiental).

En su discurso, no mencionó nada sobre el incremento de costo en el proyecto, de 11.7%, por la reubicación de las instalaciones militares (que originalmente el Grupo Riobóo planteó se quedaran en la zona norte, pero se tendrán que mover por cuestiones de seguridad en la colocación de las pistas, por la aproximación con el Cerro de Paula a una de ellas), la compra de terrenos y el pago de estudios técnicos, lo que implica poco más de 10,000 millones de pesos, más IVA.

Luego de la participación del presidente, el general, ingeniero constructor y coordinador del proyecto, Gustavo Ricardo Vallejo Juárez, dio una explicación de los trabajos similar a la que hizo el viernes en Palacio Nacional.

Durante una pausa en el recorrido, reconoció que una vez que tomaron el control del proyecto, a principios del presente año, tuvieron que hacer modificaciones.

“Al recibir el diseño, tratamos de privilegiar la seguridad, por eso desplazamos la pista (una de las dos comerciales) más al centro, pero eso no significa que se hayan gastado 8,000 millones de pesos más. Es ilógico que si la pista la sacamos 800 metros sea más caro. Nos va a salir más económico porque no habrá tantos rodajes, tanta excavación”, explicó.

Así, fue posible conocer la primera respuesta oficial del cambio en el costo total del proyecto que está en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional y su representante se comprometió a habilitar, en los próximos días, un portal con toda la información del aeropuerto de Santa Lucía.

Ingeniero, ¿por qué en el anteproyecto las instalaciones militares estaban en el otro extremo y quién va a pagar ese costo, que son casi 7,000 millones de pesos?, se le preguntó a Vallejo Juárez.

Efectivamente, las instalaciones militares se van al sur, las mejores pistas, las de mayor uso deben estar lo más alejadas al aeropuerto de la ciudad de México, son las más seguras. Por responsabilidad preferimos nosotros entregar las pistas norte y la central al mayor empleo de la aviación comercial y la sur para operaciones militares. Va a haber una reubicación, los edificios viejos que datan de hace 70 años se van a demoler y los nuevos se van a desmantelar para reducir costos y haremos un campo militar mucho más eficiente.

- Ese presupuesto no está contemplado en el de la terminal.

- Ya está impactado en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda. Nuestra misión es lograr las economías suficientes para poder construir nuestro campo militar dentro del presupuesto asignado.

A unos metros, Andrés Manuel López Obrador escuchó la explicación, junto con sus invitados: los gobernadores de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, además de los secretarios de la Defensa, Marina, Función Pública, Comunicaciones y Transportes, Sedatu y Medio Ambiente.

Ahora, el personal militar asignado en la base está a la espera de la autorización ambiental para dar inicio a los trabajos, en la etapa de planeación, según se afirma, están muy avanzados. Eventualmente, en la primera mitad de julio se dará la señal esperada.

Al interior de los ingenieros militares ha quedado claro que lo “más delicado” del proyecto es la construcción de las pistas y su relación con la reingeniería del espacio aéreo. No obstante, dicen que está claro que crearán una terminal área que será un orgullo para la ingeniería mexicana.

